Apple quer produzir 213 milhões de iPhones nos próximos 12 meses

De acordo com as informações que têm chegado aos fornecedores, a Apple está a planear produzir aproximadamente 213 milhões de iPhones nos próximos 12 meses, ou seja, até março de 2021. A confirmar-se, esta quantidade de produção significará um aumento de 4% relativamente ao ano anterior.

Talvez seja esta uma das estratégias da empresa de Cupertino como forma de minimizar os efeitos negativos que a pandemia trouxe. Recordamos que a Apple foi obrigada a fechar as suas lojas e escritórios na China, na altura em que a COVID-19 estava no seu auge no país asiático.

Tal como todas as outras empresas, a Apple tem que pensar em formas de ultrapassar da melhor maneira as dificuldades financeiras originadas pela crise do coronavírus. Um dos pontapés de saída foi o recém lançamento do iPhone SE, um low cost por 499€, que poderá reiniciar em força a recuperação da empresa.

Apesar de se estimar que as vendas deste novo modelo serão melhores do que o esperado, alguns analistas afirmam que, ainda devido à COVID-19, as vendas gerais da Apple vão cair entre 20 a 25% neste trimestre.

Por outro lado, ainda se espera o lançamento de mais modelos, mas tudo indica que o iPhone SE Plus chega apenas em 2021.

Em fevereiro, os resultados não eram animadores, uma vez que se verificou uma venda de menos 500 mil iPhones na China. No entanto, em março o cenário foi significativamente melhor, tendo a Apple vendido 2,5 milhões de unidades no país asiático, representando um aumento de 416% face ao mês anterior.

Apple ajuda na luta contra a COVID-19

À semelhança de outras empresas, a Apple também uniu esforços para ajudar no combate a esta pandemia. A empresa de Tim Cook ofereceu milhões de máscaras e viseiras, nomeadamente aos profissionais de saúde que estão na linha da frente.

Para além disso, parte das vendas do iPhone SE vermelho, da iniciativa PRODUCT (RED), vai ser destinada também a este combate.

Finalmente, unida à Google, a Apple desenvolveu um sistema de localização para iOS e Android.

