Riot Games revela Valorant, o seu próximo jogo

A Riot Games é uma equipa de desenvolvimento de jogos que se encontra inevitavelmente associada a um jogo: League of Legends.

No entanto, isso não quer dizer que não se lance noutros projetos e Valorant será o próximo…

League of Legends é um tremendo cartão de apresentação da Riot Games mas também pode ser considerado como um ponto de pressão para a companhia americana de desenvolvimento. Isto, pois, todo e qualquer projeto que a equipa venha a desenvolver será inevitavelmente comparado com o jogo.

E, parece que o próximo grande projeto da Riot se encontra previsto precisamente para este ano: Valorant.

É provável que desconheçam este nome, o que faz sentido, pois o projeto tinha originalmente a designação de Project A. O nome final (Valorant) foi revelado pela companhia apenas no início desta semana, numa apresentação que foi feita aos meios de comunicação.

Valorant é um tactical shooter, e o seu lançamento está planeado para o verão de 2020.

Trata-se de um jogo free-to-play focado em perícia, riscos elevados, jogabilidade frenética, letal e momentos decisivos que recompensam as estratégias mais criativas.

Valorant coloca duas equipas de 5 jogadores frente-a-frente, ronda após ronda, atacantes vs. defensores, à melhor de 24 rondas.

Em Valorant, os jogadores selecionam a sua personagem de um extenso elenco de agentes sobrenaturais prontos a lutar, vindos de culturas e locais do mundo real. Cada personagem tem as suas habilidades únicas potenciando diversas abordagens táticas e estratégicas, fazendo com que a jogabilidade com cada um seja diferente.

“Ao longo do desenvolvimento de Valorant, queríamos elevar os princípios fundamentais de um tactical shooter: tiros precisos, jogabilidade letal e execução estratégica,” disse a Executive Producer do jogo, Anna Donlon. “Ao adicionar habilidades únicas que complementam a jogabilidade de tiro, acreditamos que estamos a expandir a experiência do tactical shooter tradicional e a trazer algo de novo ao género. O nosso desejo é que Valorant seja o início de uma relação duradoura com os fãs de FPS táticos em todo o mundo.”

Garantir uma jogabilidade de alta fidelidade e manter a integridade competitiva é o mais importante por isso, a Riot Games investiu numa infraestrutura de classe mundial para suportar o jogo, incluindo:

Servidores gratuitos de 128-tick dedicados para os jogadores de todo o mundo;

Netcode feito à medida

Estrutura global e tecnologia de anti fraude própria

Valorant será lançado para PC no próximo verão.