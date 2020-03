ESET realiza o ESET Partner Meeting 2020 e junta os seus maiores parceiros a nível nacional

A ESET, tecnológica pioneira na área da cibersegurança, juntou mais de 80 participantes no ESET Partner Meeting 2020, evento exclusivo para parceiros que decorreu na terça-feira, dia 3 de março, em Lisboa.

Neste evento, onde participaram parceiros de todo o país, foram apresentadas as principais novidades e tendências sobre o setor da cibersegurança, bem como diversas soluções e novidades da ESET no âmbito doméstico e empresarial.

Nuno Mendes, Diretor Geral da ESET em Portugal, salientou que

este evento foi uma excelente oportunidade para estarmos próximos dos nossos parceiros e dar a conhecer as diversas tecnologias de cibersegurança do portefólio das soluções ESET

No ESET Partner Meeting 2020 estiveram igualmente presentes elementos da Safetica, empresa que faz parte da ESET Technology Alliance, especialistas em DLP (Data Loss Prevention), tendo Anna Budinská e Petr Švec apresentado as capacidades desta tecnologia no que respeita à proteção de fuga de dados dentro das organizações.

De acordo com Ricardo Neves, Marketing Manager na ESET Portugal…

este evento foi uma excelente oportunidade para mostramos as mais valias da tecnologia DLP nas organizações e a complementaridade com as soluções de segurança ESET

O programa para parceiros MSP (Managed Service Providers) fez também parte da agenda, tendo sido apresentadas as novidades da nova plataforma de gestão ESET MSP Administrator.

Além das diferentes temáticas da agenda, o evento também premiou os parceiros que tiveram melhor desempenho no ano de 2019, nomeadamente em categorias como: maior taxa de crescimento, maior volume de vendas, novos negócios ou maior volume de upgrades.

O evento permitiu ainda abordar as estratégias comerciais e objetivos para o ano de 2020, que segundo Nuno Mendes, “são sustentadas por um plano de crescimento delineado para os próximos 5 anos e que passa pelo reforço da equipa, bem como a mudança para instalações de maior dimensão”.

O sucesso deste evento marca o início do plano anual de atividades de proximidade com o canal que a ESET Portugal irá realizar por todo o continente e ilhas.