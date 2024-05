Zombiology, uma estranha forma de procurar a Imortalidade

Os Double Z Games anunciaram recentemente o desenvolvimento do seu próximo trabalho, Zombiology. A procura pela Imortalidade de uma forma diferente. Venham ver mais...

Zombiology, a cargo dos Double Z Games é um jogo diferente e com bastante potencial. Apesar do objetivo do jogo ser algo comum, a procura da Imortalidade, a forma como os seus responsáveis o implementaram está, no mínimo, interessante.

Com efeito, em Zombiology o jogador veste a pele de um cientista que tenta descobrir a forma de fazer regressar à vida criaturas e outros seres (ou seja, descobrir o segredo da imortalidade), com recurso à Microbiologia, apresentando uma jogabilidade bastante peculiar.

Como podem ver pelas imagens reveladas, a mecânica do jogo assenta em puzzles que apresentam física apurada (em 2D), permitindo dessa forma, uma experiência nova e curiosa de resolver problemas relacionados com microbiologia e afins.

O jogador irá explorar a complexidade e profundida do mundo da microbiologia, combinando formas simples em filamentos complexos de proteínas para ajudar a consertar ossos quebrados, erradicar vírus desagradáveis ​​ou reavivar células.

O jogador terá um grande leque de ações a fazer, soba forma de puzzles com física apurada. Por exemplo, terá de criar blocos de aminoácidos animados em vários formatos exclusivos mas... alguns são retângulos retos, outros são círculos, outros ângulos de 90º, outros são círculos que permitem rotação ou molas elásticas. Ao combinar diferentes sequências dessas formas, o jogador vai criar uma forma maior que se encaixe exclusivamente no nível para resolver o quebra-cabeça.

À medida que o jogador consegue desbloquear novas "peças" vai conseguindo avançar no jogo e dessa forma, poderá trazer de volta à vida várias criaturas desaparecidas.

Zombiology trata-se de um delicioso jogo de quebra-cabeça que tenta mostrar como a microbiologia também pode ser divertida?

"As ideias da Zombiology foram inspiradas em algumas coisas incríveis que a natureza faz para criar vida a partir do DNA. De certa forma, este já é o jogo mais popular do planeta. Cada um dos nossos triliões de células tem um milhão de máquinas moleculares que executam o mesmo ciclo de jogo central da Zombiology. Eu pensei que seria uma temática divertida de jogar se tivesse um personagem divertido como World of Goo, que foi outra grande inspiração para nós", referiu Tom Galluzzo, Game Developer da Double Z Games.

Zombiology será lançado para PC, ainda sem data concreta de lançamento.