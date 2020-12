Promoções 12.12, já ouviu falar? Estão a acontecer e temos sugestões para si

As promoções 11.11 associadas ao dia dos solteiros, a Black Friday e a Cyber Monday são momentos de eleição pelos consumidores para fazer grandes compras, incluindo muitos presentes de Natal. Mas se achava que a época de promoções tinha terminado, eis que a China arranjou mais um pretexto para promover as vendas mesmo antes do Natal com o 12.12.

Hoje então, dia 12 de dezembro, há novos descontos para aproveitar e nós temos sugestões.

Promoções 12.12 – que gadgets escolher?

Xiaomi Mi Watch Lite

O Xiaomi Mi Watch Lite é um dos mais recentes lançamentos da Xiaomi no segmento dos smartwatches. Tem um ecrã de 1,4″ tátil, com resolução de 320 x 320 píxeis.

Uma vantagem deste relógio, prende-se então com o facto de trazer GPS integrado. Além disso, ainda tem Bluetooth 5.1, é resistente a água 5ATM e monitoriza 11 atividades desportivas. Em termos de autonomia, a Xiaomi refere que pode oferecer até 10 dias de utilização.

O smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite está disponível por apenas cerca de 55€, utilizando o código de desconto Q5B5A828EC912001.

Xiaomi Mi Watch Lite

POCO M3

O novo POCO M3 apresenta-se com um processador Snapdragon 662 e uma GPU Adreno 610. Oferece 4 GB de RAM, mas pode ser adquirido nas versões de 64 ou 128 GB de armazenamento interno. O ecrã é de 6.53″ com resolução FullHD+ (2340 x 1080 píxeis) e tem proteção Gorilla Glass 3. Além disso, oferece uma enorme bateria de 6000 mAh, com carregamento rápido a 18W.

Ao nível das câmaras, o POCO M3 destaca-se pela sua câmara principal de 48 MP. Esta é auxiliada ainda por mais duas, nomeadamente, por duas de 2 MP, sendo uma câmara macro e outra para efeito desfocado. De referir que esta câmara grava no máximo a 1080p a 30 fps. A câmara frontal é de 8 MP.

Este smartphone, além de ser dual-SIM, ainda suporta cartão de memória microSD, com um slot exclusivo, o que representa uma vantagem para muitos utilizadores que não terão que abdicar de mais armazenamento em detrimento de mais um número de telemóvel.

O smartphone POCO M3 com 64GB de armazenamento está disponível por 125€, utilizando o cupão de desconto Q5ADD1B0BB512000.

POCO M3

Xiaomi TwentySeventeen

Apesar de toda a interação que um smartwatch permite aos utilizadores, há ainda muitos que têm resistência aos ecrãs completamente digitais. Aquele toque clássico dos ponteiros a girar é ainda a exigência de muitos.

A Xiaomi, dentro da sua vasta oferta, disponibiliza um destes clássicos. No ecrã, há uma mistura entre o digital e o analógico, com ponteiros e alguns mostradores com informação útil ao utilizador.

Há, no entanto, que ter em consideração que este não se vai ligar ao smartphone. É um simples relógio de pulso, com assinatura Xiaomi.

Caracteriza-se por ser à prova de água, com certificado 5 ATM, ou seja, pode submergir até 50 metros. Está disponível nos tamanhos S e L e é resistente a impactos externos fortes. Além disso, graças à sua indicação luminosa, pode ser utilizado no escuro.

O smartwatch Xiaomi TwentySeventeen está disponível por cerca de 19€, utilizando o código de desconto X5A9D0368F512001.

Xiaomi TwentySeventeen

OnePlus Buds Z

Os earbuds OnePlus Buds Z Apresentam-se com um formato bastante familiar, semelhante aos AirPods Pro, mas no fundo, segundo a tendências dos anteriores Buds.

Vêm com Bluetooth 5.0, têm autonomia para 5 horas de reprodução de música, podendo portanto ser expandida para 20 horas com recurso à caixa de carregamento. Destaca-se ainda a resistência a água e poeiras, com certificado IP55.

Os earbuds OnePlus Buds Z, na versão Global, estão disponíveis por 39€, utilizando o código de desconto L5AB5B7B65153000.

OnePlus Buds Z

Realme Buds Q

Ainda dentro das sugestões de earbuds, os realme Buds Q são também uma excelente e barata opção. Têm tecnologia TWS, Bluetooth 5.0, têm certificado IPX4 e uma bateria que pode durar até 6 horas. Com a caixa de carregamento, pode ser elevada a 20 horas.

O desing é completamente distinto da sugestão anterior e poderá ser esse um fator importante no momento da escolha.

Os earbuds Realme Buds Q estão disponíveis por cerca de 20€, com o código de desconto Q57E0CF9F3D12000.

Realme Buds Q

NIUBILITY N1

Esta época de promoções poderá ser uma oportunidade para, finalmente, comprar a trotinete elétrica que tanto deseja.

A NIUBILITY N1 tem um motor elétrico com três velocidades, podendo atingir os 25 km/h. A bateria tem uma autonomia para cerca de 25 km e, segundo a marca, pode subir inclinações até 15º sem problemas.

Há que ter em consideração que esta trotinete pode suportar até 120 kg e é dobrável, para facilitar o transporte e a própria assumação.

A trotinete NIUBILITY N1 está disponível por um preço promocional de 252€. O envio é feito a partir da Europa, com entrega rápida e sem custos adicionais.

NIUBILITY N1

Urban Drift S006

Por fim, sugerimos a Urban Drift S006, outra trotinete elétrica, que permite atingrir uma velocidade máxima de 25 km/h e a autonomia pode ir até aos 30 km. O sistema de travagem é composto por E-ABS e travão de disco.

Ligado ao smartphone é possível, por exemplo, bloquear a trotinete e ver informações como velocidade instantânea e estado da bateria.

A trotinete Urban Drift S006 tem um preço promocional de 352,80€, também com entrega rápida, gratuita e sem custos adicionais.

Urban Drift S006

Aproveite estas e outras promoções atualmente a decorrer para todas as categorias de produtos.