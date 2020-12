Nintendo prepara Natal com novas edições da Switch

O Natal está a chegar e a Nintendo pretende “vestir-se” a rigor. Isto, pois, a marca japonesa revelou no início da semana, o lançamento de três edições especiais da Nintendo Switch, colocadas à venda nesta época natalícia.

Venham conhecê-las…

Dezembro está aí e o Natal aproxima-se pelo que e altura de começar a pensar nas compras a fazer e nos presentes a dar.

De forma a ajudar na decisão, a Nintendo resolveu revelar o lançamento de novas edições da sua consola Switch, com temáticas bem conhecidas.

Edição especial Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons

Esta edição especial limitada está de volta e é composta pelo jogo e pela consola, que por sua vez conta com um design exclusivo dedicado ao jogo, o que faz com que seja uma boa ideia para os fãs mais acérrimos da série.

Animal Crossing: New Horizons apresenta, no entanto, uns números bastante interessantes. Desde o seu lançamento, a 20 de março deste ano, o jogo já vendeu 26 milhões de unidades em todo o mundo.

Esta edição da Nintendo Switch de Animal Crossing: New Horizons Edition vem decorada com temas inspirados pelos jogos da série. Além dos desenhos na parte de trás da consola, esta edição especial inclui um par de Joy-Con verde pastel e azul pastel na frente e branco na parte traseira e uma base branca adornada com as populares personagens Tom Nook, Timmy e Tommy.

Edição especial Nintendo Switch + Ring Fit Adventure

Outro jogo que se tornou bastante popular entre os possuidores de Nintendo Switch e no qual a marca tem investido bastante em publicidade, é Ring Fit Adventure.

Ring Fit Adventure, o jogo que combina aventura, com desporto, também terá uma edição especial.

O conjunto inclui o Ring-Con e a correia para a perna, que irá identificar e medir a qualidade de seus movimentos para ajudá-lo a melhorar e a garantir que os faz corretamente.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons

Por fim, mas não por último, o jogo Animal Crossing retorna com outra edição especial da consola… mas desta feita, da Switch Lite.

Especialmente para os fãs mais movimentados e que gostem de jogar a qualquer momento e em qualquer local, chega a edição especial Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons, que inclui também uma assinatura gratuita de 3 meses do serviço Nintendo Switch Online.

O Natal deste ano será, certamente um pouco diferente dos anteriores. Com o Covid ainda a espreitar, as autoridades sugerem maior contenção e cautela nesta época natalícia.

E porque não aproveitar para pôr os jogos em dia? Estas edições especiais são boas alternativas para quem ainda não comprou uma Nintendo Switch e anda a adiar… até agora.