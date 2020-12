Colocar de novo um ser humano na Lua é o objetivo de ouro para as missões espaciais dos próximos anos. Assim, a NASA prepara com detalhe aquela que será a viagem para voltar a pisar solo lunar. A agência espacial deu a conhecer os 18 astronautas que vão integrar Programa Artemis.

9 mulheres e 9 homens pisarão na superfície do nosso satélite natural em 2024. Neste grupo há algumas particularidades interessantes.

A NASA já selecionou 18 astronautas – metade mulheres – que constituirão a equipa Artemis para ir à Lua em 2024 no âmbito da missão Artemis. Segundo as informações, alguns dos astronautas escolhidos já estiveram no espaço, outros ainda lá estão e para alguns será a primeira vez que irão ao espaço.

A apresentação foi feita na quarta-feira pelo vice-presidente Mike Pence e pelo administrador da NASA Jim Bridenstein em Cabo Canaveral.

Meus companheiros americanos, eu dou-lhes os heróis do futuro que nos levarão de volta à Lua e além.

São estes os nomes dos escolhidos pela NASA:

Joseph Acaba

Kayla Barron

Raja Chari

Matthew Dominick

Victor Glover – atualmente na Estação Espacial Internacional

Warren “Woody” Hoburg

Jonny Kim

Christina Koch – entrou na História como a mulher que passou mais tempo no espaço

Kjell Lindgren

Nicole Mann

Anne McClain

Jessica Meir – com Christina Koch fizeram o primeiro passeio espacial exclusivamente feminino

Jasmin Moghbeli

Frank Rubio

Scott Tingle

Jessica Watkins

Stephanie Wilson – já foi três vezes ao espaço a bordo do space shuttle

Kate Rubins – atualmente na Estação Espacial Internacional

Representamos todas as esferas da vida na América. E cada criança na América, e até mesmo em todo o mundo, agora precisa de olhar e dizer ‘que se parece comigo, eu consigo fazer isto.

Disse a astronauta da NASA Anne McClain, uma das nove mulheres selecionadas, na conferência de imprensa.

Regresso à Lua após 5 décadas de esquecimento

A corrida à Lua nos anos 60 foi impulsionada pela guerra fria, um braço de ferro entre os Estados Unidos e a União Soviética. Posteriormente, após alguns marcos conseguidos pelos EUA, a Lua quase caiu no esquecimento. Assim, depois de mais de 5 décadas após o 20 de julho de 1969, o entusiasmo parece estar de novo ao rubro.

Os Estados Unidos querem lá levar outra vez astronautas, desta vez incluindo mulheres, ao mesmo que se multiplicam os projetos públicos e privados de missões à Lua e de robótica espacial.

Conforme foi já avançado pela NASA, o voo principal levará dois astronautas a pousarem na Lua em 2024, que serão seguidos por outros voos e outros astronautas a bordo da nave Orion.

