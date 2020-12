Se não sabe o que comprar de presente de natal, deixamos uma sugestão “em conta”. Caviar, uma empresa russa conhecida por criar chassis extravagantes e caros para o iPhone, lançou um novo iPhone 12 Pro personalizado que incorpora um fragmento do circuito original do Apple I.

Poderá dizer que não é para todas as carteiras, é verdade, mas as poucas unidades produzidas, que custam cerca de 8200 euros, irão desaparecer rápido.

iPhone 12 Pro com “ADN” Apple I por 10 mil dólares?

O iPhone 12 Pro personalizado é uma homenagem ao Apple I original. Esta “máquina”, também conhecida por Apple-1, foi um computador pessoal primitivo, desenhado por Steve Wozniak para uso próprio.

Assim, a empresa russa fabricou um chassi para o iPhone 12 Pro com um painel traseiro de madeira que lembra o usado no computador, um monitor miniaturizado de titânio brilhante e botões do teclado e, o mais importante, um fragmento exclusivo do circuito do Apple I.

Atualmente, existem apenas 63 máquinas Apple I em circulação e o seu valor é muito alto. Em 2018, por exemplo, um Apple I foi vendido em leilão por 375.000 dólares.

Um dos 63 foi cortado em pedaços pela Caviar para criar este modelo especial do iPhone 12 Pro.

O Apple I foi lançado em 1976. Cada um foi construído à mão pelo cofundador da Apple, Steve Wozniak.

O computador era único, porque, ao contrário de outras máquinas vendidas na época, apenas um teclado e uma televisão eram necessários para usá-lo.

Muitos dos originais foram destruídos pela Apple quando os utilizadores os confundiram com o Apple II. Portanto, este passo levou a que a primeira máquina seja, hoje, uma raridade.

O preço base desta versão especial do iPhone 12 Pro é $ 9.900, ou cerca de 8200 euros. No site da empresa diz que há apenas 9 unidades. Portanto, se a ideia é ter um para o natal, corra.