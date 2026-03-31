Village in the Shade revelado pela NIS America

A NIS America revelou na passada semana o jogo Village in the Shade, uma aventura muito ao estilo "Farmville" mas com alguns toques arrepiantes. Venham saber mais...

A NIS America anunciou recentemente o seu próximo jogo, Village in the Shade, um titulo que mistura todo o prazer relaxante da agricultura com alguns laivos de arrepios e sustos. O jogo encontra-se em desenvolvimento para a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e PC e será lançado algures no Outono deste ano.

A equipa que o está a desenvolver, Nippon Ichi Software, são os criadores de séries populares como Disgaea e Phantom Brave, apresentando dessa forma um selo de qualidade garantido.

A ação decorre em Kagatsu, uma aldeia japonesa escondida no seio das montanhas nipónicas. Aldeia essa que esconde segredos...muitos segredos.

Neste novo jogo de agricultura ilustrado à mão, o jogador vai poder participar em momentos relaxantes como plantar diferentes tipos de culturas, personalizar a sua casa (comprar mobília na vila para decorar a nossa casa ou criar vedações e outros itens com os recursos que recolhemos na nossa fazenda) e ao longo da aventura, criar amizades com um elenco repleto de personagens intrigantes.

O jogo terá ainda uma faceta mais divertida, com a inclusão de festivais. Dessa forma, será possível aos nossos personagens divertirem-se em festivais e tradições japonesas, como o festival de verão e a observação das flores de cerejeira. Dessa forma, poderão fortalecer ainda mais os laços com os vizinhos enquanto se desfruta de um quotidiano tranquilo.

Numa primeira abordagem, Village in the Shade será um jogo relaxante e tranquilo que permitirá ao jogador relaxar junto ao rio, apreciar os campos repletos de flores de cerejeira, fazer amizades com os vizinhos ou apenas passear pela vila. Tudo isto, traz ao jogo um ambiente calmo, seguro, tranquilo... mas ... não só! Há algo de sinistro na aldeia de Kagatsu e, desde cedo que todos sabem das regras a seguir: não falar com estranhos, não sair da aldeia e, aconteça o que acontecer, não sair à noite!

Village in the Shade será lançado para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e PC e será lançado no Outono deste ano.