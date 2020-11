Novo Recorde: 74 mil euros para trocar a bateria de um Nissan LEAF

É verdade que o Nissan LEAF é um dos carros elétricos mais vendidos. No entanto, a marca não se livra das polémicas no que diz respeito aos preços exorbitantes para troca de baterias. Em Portugal, a marca já veio reforçar que o valor da bateria para um Nissan LEAF ou E-NV200 continua a custar 7000 euros (ao qual acrescenta o valor de instalação e o IVA).

Mas há um novo recorde de “preço”. Um concessionário pediu a um cliente 74 mil euros para trocar a bateria.

Histórias de degradação prematura da bateria do Nissan LEAF já fazem parte da era moderna dos carros elétricos. Para complicar tudo isto, os preços exorbitantes pedidos aos clientes para a troca de bateria são, quase sempre, notícia.

A bateria do Nissan LEAF mais cara do mundo?

O caso que trazemos hoje aconteceu na Austrália e é certamente um preço recorde no que diz respeito a trocas de bateria de um Nissan LEAF.

De acordo com o canal Tvnz, depois de uma senhora australiana ter comprado um Nissan LEAF de primeira geração a um preço simpático de 8 mil euros, quando chegou a altura de trocar a bateria a senhora ficou incrédula. Um concessionário apresentou-lhe uma fatura de 74 mil euros, mais concretamente 74.485 euros.

De acordo com o relato da senhora, quando comprou o carro este garantia-lhe uma autonomia de 115 km. No entanto, com o tempo, passou para 70 a 80 km com a bateria a 100%.

A senhora contactou a Nissan na Austrália para pedir explicações ou esclarecimentos. Algo que aconteceu durante vários meses. O pior é que depois de um bom tempo de espera recebeu uma resposta da Nissan, que não poderia ter sido mais grotesca. A marca indicou que havia claramente um erro nos números, mas que não sabiam onde “estava a origem” e que não lhe podiam dar um preço diferente.

Face às circunstâncias, a senhora procurou uma bateria usada. No entanto, o custo, embora muito inferior ao da Nissan, ainda era alto, cerca de 8.600 euros para mudar. A senhora acabou por desistir.

Leia também…