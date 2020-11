Skype agora permite até 100 participantes numa chamada

Chegaram boas notícias para os utilizadores do Skype! A Microsoft anunciou uma importante atualização que alargou o limite de participantes em chamada nesta plataforma para até 100 pessoas.

Esta novidade é de significativa importância para todos os que usam o serviço, uma vez que, pelo andar da pandemia, o teletrabalho ainda será um regime em vigor durante vários longos meses.

A segunda vaga da pandemia está a mostrar toda a sua força, e ainda não chegamos ao Inverno. As medidas de prevenção estão a ficar apertadas e isso obriga as empresas a reestruturar a sua dinâmica de trabalho.

Nesse sentido, o mais provável é que o teletrabalho e as reuniões realizadas online se mantenham ainda por algum tempo. Para além disso, quando finalmente a pandemia passar, acreditamos que muitas empresas mantenham este regime, mesmo que de uma forma menos frequente.

Ora mas para que tudo funcione como deve ser, é fundamental que as plataformas ofereçam as utilizadores todas as funcionalidades e recursos necessários.

Skype estende limite de participantes em chamada até 100 pessoas

A Microsoft anunciou na passada quarta-feira que alargou o limite de participantes em chamada no Skype para até 100 pessoas. Até aqui a plataforma apenas permitia no máximo 50 pessoas.

Esta novidade foi agora disponibilizada na versão 8.66 estável, compatível para os sistemas Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, iPad e Web.

A funcionalidade já se encontrava a ser testada na versão developer há algumas semanas, mas agora chega finalmente para todos.

O Skype consegue conquistar, assim, uma característica que o seu concorrente Google Meet já apresenta no seu serviço. Mas apesar de poderem agora estar 100 pessoas numa conversa, apenas 9 continuam a poder estar exibidas no painel de 3×3. Este é um aspeto diferente, por exemplo, do Microsoft Teams que permite exibir 49 participantes.

No entanto, para além desta novidade, a atualização do serviço trouxe ainda várias correções de bugs e do bloqueio da aplicação para Android. Foram ainda corrigidos problemas com o upload e download de ficheiros e ainda o mistério de contactos favoritos que iam desaparecendo da lista do Windows.