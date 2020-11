A notícia apresentada esta semana apanhou a maioria dos utilizadores do Google Fotos de surpresa. Acaba em breve o espaço ilimitado de alojamento neste serviço e todas as imagens carregadas vão contar para a ocupação.

Continua a haver o mesmo espaço disponível, mas a sua gestão tem de ser feita de forma muito mais criteriosa. Como todas as imagens e vídeo contam, é importante saber que espaço está a ser ocupado e que espaço está livre.

Saber o espaço ocupado no Google Fotos

Mesmo oferecendo o espaço que está atualmente ocupado, a Google veio trazer muitas limitações para os utilizadores. Ao eliminar o espaço ilimitado de armazenamento, passou a obrigar a uma gestão mais criteriosa do que é enviado para este serviço e o que ali é mantido.

Assim, importa saber, de preferência a qualquer momento, qual o espaço ocupado pelas imagens e pelos vídeos. A Google tem algumas ferramentas que ajudam neste processo, bastando aceder aos locais certos e analisando um pouco.

Imagens e vídeos com todo o detalhe

O primeiro local está dentro do Painel de Controlo da conta Google associado. Aqui existem vários itens, mas o que procuram está bem identificado e associado ao Google Fotos. Ao abrir, têm uma lista detalhada das imagens e vídeos ali presentes.

Infelizmente esta área revela apenas a quantidade de imagens e vídeos ali presentes. Não mostra o volume de dados ocupados. Ainda assim, a Google tem esta informação presente, mas noutro local, também este acessível.

Ocupação de espaço detalhado

Ao aceder a esta página, o utilizador tem acesso à informação de forma diferente. Esta apresenta apenas o espaço ocupado por vídeos e imagens, e também por outros elementos e serviço. Por fim, e de forma global, revela também o espaço livre em cada conta.

Com estas duas ferramentas podem começar a preparar a gestão das imagens e vídeos armazenados no Google Fotos. Só entra em vigora no dia 1 de julho do próximo ano, mas ainda assim pode ser hora de reaprender a usar este serviço da Google e assim gerir melhor o que oferece.