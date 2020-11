A OnePlus tem estado a renova a sua linha de equipamentos, com novas propostas em várias áreas como os Nord 10 e 100. As mais recentes, chegaram com especificações que as colocam na gama média, mas que parecem satisfazer os mais exigentes.

Esperava-se que estes se tornassem mais um caso de sucesso de vendas da marca e que seguisse a sua senda de sucesso. No entanto, estes smartphones vão estar no centro de uma polémica muito em breve. A culpa, novamente, está nas atualizações do Android.

Os Nord querem ser um novo sucesso da marca

Com os OnePlus Nord 10 5G e 100, a marca quis conquistar um novo mercado. Falamos da gama média, onde a concorrência é grande e as ofertas são muitas. Claro que a marca os dotou de argumentos de peso e manteve o preço dentro de valores reduzidos.

Tudo estava preparado para que fossem mais um caso de sucesso, somando assim tudo o que tem sido conseguido pela merca nos últimos anos. A verdade é que estes Nord podem ter um problema em breve e a culpa será da OnePlus e das suas políticas.

Atualizações vão ser um grande problema

Esperava-se que a marca seguisse as suas políticas de atualização nestes equipamentos, garantindo mais 3 anos. A verdade é que estes smartphones vão seguir outra política de atualizações e ter apenas acesso a 1 nova versão. Só será atualizado para o Android 11.

Este é um cenário que não seria de todo esperado, ainda para mais de uma empresa como a OnePlus. A marca tem fama de manter os seus smartphones atualizados, muitas vezes a um ritmo superior ao de outras, estendendo o suporte por alguns anos.

OnePlus só oferece 1 atualização do Android

Um responsável da OnePlus já veio a público esclarecer esta situação e explicar o porquê de terem apenas uma atualização. Segundo o que revelou, este é o ciclo de atualização que se espera de equipamentos da gama média, onde os Nord se encaixam.

Não se entende esta mudança da OnePlus em especial nos novos smartphones. Se a marca quer que estes sejam um marco, tem de arriscar num dos campos mais complicados no Android, as atualizações. Infelizmente esta parece uma decisão tomada e que não irá ser alterada.