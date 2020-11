O novo SoC M1 parece ser a solução da Apple para deixar de depender de qualquer fabricante no ramo dos computadores. A marca desenhou e criou este processador de raiz, para se adaptar ao que os utilizadores necessitam e as suas máquinas podem oferecer.

Se todos os equipamentos já apresentados beneficiaram com mudança, o MacBook Air parece ser o que mais conseguiu melhorar. O novo M1 traz novas capacidades de processamento e coloca-o certamente num patamar único. Os resultados colocam-no acima do que o MacBook Pro de 16” oferece.

MacBook Air avaliado em testes de benchmark

Apresentado esta semana, o SoC M1 da Apple está já a equipar uma linha de vários computadores da marca. Falamos do MacBook Air, do MacBook Pro e do Mac mini, que foram os escolhidos para receber esta novidade e mostrar ao mercado o que este é capaz.

Com o M1 já quase a chegar ao mercado, nestas máquinas, surgem agora os primeiros resultados de testes de benchmark. Os que foram encontrados revelam uma realidade que comprova que a aposta da Apple foi certeira e que este processador é diferente, pela positiva.

M1 bateu já modelos mais potentes

Os resultados do Geekbench 5 mostram que o novo MacBook Air consegue uma pontuação de 1.687 pontos no teste single-core e 7.433 pontos no teste multi-core. Estes valores, quando comparados com o processador i9 do MacBook Pro de 16 polegadas, revelam uma grande diferença.

O i9 da Intel é ainda hoje um dos processadores mais potentes do mercado, e ainda assim perde terreno. A pontuação desta proposta da Apple consegue no mesmo teste 1.096 pontos no teste single-core e 6.870 pontos no teste de multi-core. Esta diferença mostra a diferença de desempenho entre os 2.

Apple mostra que o seu SoC dominará

Similarmente, e apenas para efeitos de comparação, estes resultados do M1 e do MacBook Air estão ao nível de outra proposta da Apple. Falamos do Mac Pro, que nos testes realizados conseguiu obter 7.989 pontos no teste multi-core e 1.024 pontos no teste single-core.

Os testes de benchmark revelaram ainda que este SoC tem uma velocidade de relógio de 3.20GHz e está equipado com 8GB de RAM. Estes valores são promissores para o M1 e em especial para o MacBook Air, que assim recebe uma atualização de desempenho muito grande.