O Facebook tem tentado trazer novidades ao Messenger, para o tornar mais apelativo para os utilizadores. A última grande mudança veio na interface deste serviço, com novas cores e novos grafismos que agradaram à maioria.

Como os desenvolvimentos não param surge agora mais uma novidade. Falamos do Vanish Mode, que permite enviar mensagens que desaparecem ao fim de algum tempo. Esta será decerto uma nova forma de comunicar, sem que seja deixado qualquer rasto.

Vanish Mode é a grande novidade do Messenger

O Facebook tem tentado mudar a forma como os utilizadores do Messenger usam este serviço de mensagens. Tem trazido novidades de forma periódica e que melhoram esta sua proposta, algo que todos esperam para tirarem ainda mais das conversas que têm.

Depois de uma mudança significativa na interface do Messenger, o Facebook resolveu trazer uma novidade para o seu serviço. Chama-se Vanish Mode e promete mudar a forma como os utilizadores vão conversar entre si.

Mensagens que desaparecem ao fim de algum tempo

O propósito do Vanish Mode é um apenas, criar canais de comunicação onde as mensagens são efémeras e desaparecem ao fim de algum tempo. Os utilizadores podem usá-los em momentos menos sérios das conversas e quando quiserem partilhar mensagens e imagens que não querem guardar para o futuro.

Claro que estas mensagens apensas podem ser trocadas entre contactos diretos e quando os utilizadores assim o entenderem. Será apresentada uma notificação sempre que uma imagem for captada, para alertar ambas as partes e garantir a segurança.

Facebook foi buscar inspiração à concorrência

Para ter acesso a esta novidade vai bastar deslizar a interface do Messenger dentro de qualquer conversa. Dai em diante, tudo o que for escrito ou enviado não será guardado nos registos dos utilizadores. Para volta ao modo normal, basta descer a interface do Vanish Mode.

Os utilizadores mais atentos vão reconhecer esta novidade do Facebook de outros serviços, alguns dedicados a funcionar dessa forma. Esta é a adaptação que o Messenger recebeu e que em breve chega posteriormente também ao Instagram. Por agora está limitado a alguns países, mas rapidamente será alargado.