Apresentado no mais recente evento da Apple, o novo SoC M1 da marca promete trazer novas capacidades de processamento para os computadores da marca. As promessas são muitas e os ganhos apresentados colocam-nos acima da concorrência.

No entretanto, a Apple acabou por não revelar tudo sobre o novo M1, deixando alguns pormenores de fora. Estes não são muito positivos e representam algumas limitações que este SoC acaba por ter e que traz para os computadores da Apple.

Limitações que a Apple não revelou

Algo que a marca tem há alguns anos, mais concretamente desde 2018, é o suporte para eGPUs, ou GPUs externos. Estas placas gráficas externas permitem trazer para qualquer computador todo o processamento adicional que algumas aplicações necessitam.

Esperava-se que a Apple tivesse no seu M1 esta capacidade, uma vez que os computadores estão a ser atualizados têm portas Thunderbolt/USB 4. Na verdade, e do que relatado em todos os novos computadores, este suporte não existe.

SoC M1 não suporta eGPUs

A reforçar esta ideia, a Apple removeu da sua lista de acessórios o conhecido Blackmagic eGPU. Esta é muito usada para compensar a ausência de uma placa gráfica dedicada em alguns computadores da Apple e assim tratar deste componente.

Outa mudança que foi descoberta agora com o lançamento do M1 foi a presença de apenas 2 portas USB-C no MacBook Pro. Apesar de ser o mesmo número existente no modelo mais básico, que substitui, teria sido interessante ver uma atualização nesta área.

RAM está limitada nestes computadores

Por fim, e esta é mais uma limitação importante, a capacidade máxima de RAM nos novos computadores está limitada. Apenas podem ser colocados nestas máquinas um máximo de 16 GB de RAM, o que pode limitar alguns utilizadores do Mac Mini ou do MacBook Pro.

Estes são pormenores e limitações importantes para o novo M1 e que a gigante de Cupertino acabou por não revelar no seu evento. Os utilizadores acabam por apenas ter contacto com esta realidade no momento da compra ou mais tarde ao quererem ligar os seus periféricos.