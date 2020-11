Vídeo viral com a Xbox Series X a deitar fumo é falso

A Microsoft lançou finalmente a tão aguardada e desejada consola Xbox Series X. De entre as várias publicações de êxtase dos jogadores de todo o mundo, houve alguns vídeos que rapidamente se tornaram virais.

Um deles mostra a nova consola de videojogos a deitar fumo pela parte superior destinada à saída de ar. No entanto, para os mais distraídos, trata-se de um vídeo falso, uma vez que se suspeita que sejam efeitos de um vaporizador.

A espera dos fãs dos equipamentos da Microsoft terminou na passada quarta-feira, dia 10 de novembro. Este foi o grande dia do lançamento da consola Xbox Series X. Esta consola veio acompanhada pelo modelo mais básico, acessível e totalmente digital, designado Xbox Series S.

Assim, o momento da chegada da consola, motivou alguns vídeos que foram partilhados em várias redes sociais. Entre eles há os mais engraçados, e também os mais alarmantes. Mas, apesar de muitas pessoas ainda não perceberem, não se pode confiar em tudo o que se vê na Internet (nem fora dela).

Vídeo da Xbox Series X a deitar fumo torna-se viral… mas é falso!

Um dos vídeos que recentemente invadiu a Internet mostrava a Xbox Series X com um fumo espesso a sair pela parte superior da consola. O vídeo foi originalmente deixado por um utilizador no Reddit, mas rapidamente se tornou viral também noutras plataformas, como o Twitter. Na legenda do vídeo, o utilizador escreveu que “A nova Xbox do meu amigo veio com um recurso de fogueira“.

Após esta publicação, vários outros utilizadores partilharam vídeos a relatar problemas semelhantes.

No entanto, apesar do vídeo se ter tornado viral, não é verdadeiro. E de acordo com alguns utilizadores, o sucedido pode ter sido conseguido através do recurso a um vaporizador, tal como é explicado no vídeo seguinte.

Mas mesmo sendo falso, o vídeo deu azo a outras brincadeiras. Por exemplo, o utilizador Trevon Martin deixou na sua conta do Twitter um vídeo que mostra uma bola de ping pong a flutuar na saída de ar da consola da Microsoft. Outros utilizadores responderam e simularam estar a grelhar peixe na Xbox Series X.

Xbox Series X e Series S

A Xbox Series X traz uma drive 4K UHD Blu-Ray, enquanto que a versão menos potente é completamente digital, ou seja não traz leitor de discos.

O modelo original tem uma capacidade de processamento de 12.15 TFLOPS e é capaz de uma resolução em 4K. Já a Xbox Series S terá de 4 TFLOPS e consegue 1440p. Mas ambas têm alcance até 120 fps.

Quanto ao SSD, a Xbox Series X tem uma capacidade de 1 TB e a Xbox Series S de 512 GB. A retrocompatibilidade com os jogos de modelos anteriores também está garantida para milhares de jogos.

A Xbox Series X custa 499,99 euros, enquanto que a Xbox Series S tem um valor de 299,99 euros.