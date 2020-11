Leak mostra imagens e especificações do Moto E7 da Motorola

Curiosamente a Motorola lançou há algum tempo o seu smartphone Moto E7 Plus, no entanto ficou por apresentar o modelo base desta gama, que será o Moto E7.

Mas agora surgiram online alguns leaks que revelam renderizações deste modelo acessível da empresa, assim como a lista das suas especificações principais.

Normalmente quando uma marca lança uma nova gama, esta traz o modelo mais básico, e por norma também mais barato. E depois o conjunto fica completo com os modelos mais elaborados, robustos e potentes, muitas vezes designados com um ‘Plus’ à frente do nome original.

Mas a Motorola, que até tem contribuído com novos equipamentos para o mercado, lançou o Moto E7 Plus, sem ter antes revelado o Moto E7.

No entanto a Internet tratou de resolver isso e já pôs a descoberto as informações mais importantes sobre este modelo da marca de Chicago, cuja apresentação poderá estar para breve.

Leak revela renderizações e especificações do Moto E7

O leaker Abhishek Yadav publicou nesta quarta-feira na sua conta do Twitter algumas renderizações do modelo Moto E7. Para além disso, deixou ainda a lista das principais características do smartphone.

Segundo ele, este equipamento da Motorola estará disponível em azul e cinzento, terá uma bateria de 4.000 mAh, um ecrã de 6,5 polegadas HD+, câmara traseira de 48 + 2 MP, câmara frontal de 5 MP e Android 10.

Já um outro leaker, designado Andri Yatim, tinha também deixado há alguns dias, e na mesma rede social, vários detalhes. Por exemplo, Yatim indica que este modelo virá com um processador da MediaTek, terá as versões de 2/32 GB e 4/64 GB e um conjunto de quatro câmaras.

Mas para além disso, o leaker deixa o valor de 100 dólares, cerca de 85 euros, como um palpite para o preço deste modelo da Motorola.

Para já devemos aguardar por algum anúncio ou lançamento oficial da Motorola, deste que parece ser um modelo bastante interessante no segmento dos smartphones mais acessíveis.