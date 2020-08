Moto E7 Plus deverá trazer uma bateria de 5.000 mAh e câmara com visão noturna

De acordo com um recente leak partilhado por uma popular conta no Twitter, o novo Moto E7 Plus da Motorola deverá trazer uma grande bateria de 5.000 mAh. Para além disso, uma novidade interessante é a câmara que poderá contar com a funcionalidade de visão noturna.

As informações antecipadas em relação às apresentações e lançamentos oficiais já são uma prática recorrente. No caso deste equipamento da Motorola, o tempo de espera para que seja conhecido é cada vez menor.

Já não falta muito para o lançamento oficial do novo smartphone da gama Moto E da Motorola. A marca tem um evento agendado para o próximo dia 9 de setembro, onde deverá então apresentar o novo dobrável RAZR 2. Suspeita-se que nessa mesma data, possa ser lançado para o mercado o Moto E7 Plus.

De qualquer forma, os leaks não esperam e, tal como já estamos habituados, alguns aspetos deste smartphone já foram divulgados.

Moto E7 Plus terá uma grande bateria e câmara com visão noturna

A conta no Twitter do utilizador Evan Blass (@evleaks) é popular devido às constantes divulgações de informação privilegiada, partilhada antes do tempo. Blass foi o autor do leak ao Moto G Stylus, já apresentado este ano.

Desta vez, o leaker divulgou uma imagem onde se pode ler algumas das supostas características do Moto E7 Plus. Segundo a imagem, o novo smartphone da Motorola terá uma Dual Câmara de 48 MP com capacidade de visão noturna. Esta é uma funcionalidade da marca para melhorar a nitidez das fotografias captadas em ambientes com pouca luz.

Quanto à bateria esta terá dimensões consideráveis, com uma capacidade de 5.000 mAh.

Por sua vez, de acordo com as informações divulgadas, o Moto E7 Plus virá com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. No que respeita ao processador, o dispositivo contará com o poder do Snapdragon 460 da Qualcomm. Este chip foi anunciado no início do ano e deverá conseguir um desempenho 70% superior ao Snapdragon 450, e os gráficos vão expressar uma melhoria de 60%.

Para além destas informações, Evan Blass partilhou ainda uma outra imagem onde se pode ler apenas Motorola Razr 5G.