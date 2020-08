Facebook diz que a taxa de 30% da Apple prejudica as pequenas empresas

Nos últimos dias um dos temas mais falados no mundo da tecnologia centra-se nas políticas das lojas de aplicações da Apple e também da Google. Mas o foco recai sobretudo na AppStore da marca da maçã por esta aplicar uma taxa de 30% sobre qualquer transação realizada através de uma aplicação do iOS.

Várias foram as entidades que deram um parecer negativo sobre estas políticas e algumas avançaram mesmo com queixas formais. Mas agora foi o Facebook que criticou esta prática da Apple dizendo que prejudica as pequenas empresas.

Perto do final desta semana, o popular jogo Fortnite foi eliminado da AppStore da Apple e do GooglePlay. O motivo prende-se com o facto de o jogo da Epic Games ter contornado as regras das lojas de aplicações ao pretender receber pagamentos diretos. Esta opção advém das políticas das lojas que retêm uma percentagem significativa das vendas das aplicações.

Esta mesma política já havia sido antes fortemente criticada, como o CEO do Telegram que apelidou a Apple de destruir as startups com as taxas da AppStore. Segundo o executivo, isto acontece porque a marca da maçã impede que os utilizadores do iPhone instalem aplicações fora da App Store. Mas também porque a empresa de Tim Cook cobra uma taxa de 30% por qualquer transação feita por uma app do iOS. Estas críticas motivaram mesmo uma queixa formal contra a Apple à Comissão Europeia.

Facebook diz que a taxa da Apple prejudica as pequenas empresas

Também o Facebook teve recentemente uma experiência azeda com a marca da maçã. Isto porque a app Facebook Gaming demorou vários meses até ser aprovada na AppStore, e quando finalmente foi permitida a Apple impediu-a de ter jogos. Em paralelo a Microsoft também acusou a Apple de impedir o Project xCloud de chegar ao iPhone. Como consequência, a Comissão da União Europeia iniciou uma investigação à empresa de Cupertino.

Agora o império de Mark Zuckerberg também criticou a taxa de 30% Apple, afirmando que esta política prejudica as pequenas empresas, sobretudo numa fase de pandemia.

Segundo o Facebook, para além desta taxa, a marca da maçã também rejeita o método de pagamento da empresa, o Facebook Pay, para as transações no iOS. Apesar de o Google Play também cobrar 30% de taxas, a loja do Android permite o uso de outras formas de pagamento.

De acordo com Fidji Simo, responsável pela aplicação do Facebook, a empresa esperava que a Apple colaborasse numa fase de crise, até porque a própria rede social não está a cobrar as suas taxas:

Ajudas as pequenas empresas a recuperarem-se da COVID-19 é uma coisa crítica, e todas as empresas de tecnologia deveriam cooperar.

No entanto, mesmo que discorde, o Facebook irá cumprir com as regras da Apple.

Concorda com as taxas cobradas pela Apple e pela Google?