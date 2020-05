Motorola Razr 2 deve ser lançado ainda durante este ano

O Motorola Razr foi apresentado perto do final do ano passado, e caracterizou-se como uma agradável novidade no segmento dos smartphones dobráveis. Com um design elegante e muito ao jeito do que a marca já nos habituou, rapidamente conquistou a atenção do público.

Agora a Motorola diz já estar a desenvolver a segunda edição do Razr 2 e o equipamento deve chegar ao mercado ainda durante este ano.

O Razr da Motorola, para além de ajudar a somar o mercado de dobráveis, foi um smartphone que trouxe uma lufada de ar fresco num segmento ainda muito por explorar.

Ao contrário de outros equipamentos dobráveis cujas marcas optaram por uma dobra na vertical, como um livro, o Razr surge a dobrar na horizontal. Todo o aspeto do equipamento faz lembrar o saudoso Razr V3, de 2004.

Motorola Rarz 2 vai chegar ainda este ano

De acordo com o diretor-geral da Lenovo na África do Sul, Thibault Dousson, a segunda edição do dobrável da Motorola já está em desenvolvimento e deverá ser apresentado ainda neste ano de 2020.

As declarações foram ditas pelo executivo durante a sua participação no podcast Reframed Tech, que pode ouvir aqui.

Enquanto recebia algumas críticas ao primeiro modelo, Dousson deixou escapar que uma nova versão chegaria “provavelmente em setembro”. De acordo com as informações, o Motorola Razr 2 deverá ter desta vez suporte para a rede 5G.

Assim, é provável que este novo modelo traga corrigidos alguns problemas detetados na primeira versão. Estima-se que venha equipado com um sistema fotográfico melhorado e especificações mais atuais que correspondam às necessidades dos consumidores mais exigentes.

Para além disso espera-se ainda que o Motorola Razr 2 seja mais resistente do que o seu antecessor, uma vez que este ficou danificado após dobrar 27.000 vezes.

Já quanto ao preço, é possível que o Razr 2 ronde o mesmo valor da primeira edição, ou seja, cerca de 1.400€.