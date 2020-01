A experiência tem-nos mostrado que tudo o que são novos equipamentos tecnológicos, não permanecem em segredo durante muito tempo. Ou, pelo menos, não até à data oficial de apresentação. A nova ‘vítima’ é o smartphone da Motorola.

Um leak, partilhado no Twitter mostra aquele que é o possível Moto G Stylus.

Quando se aguarda pela apresentação oficial de alguma tecnologia, é comum haver a divulgação antecipada das imagens que mostram como será esse equipamento.

Foi o que aconteceu hoje ao novo smartphone da Motorola, num tweet de Evan Blass, que é conhecido por divulgar leaks de vários equipamentos como, por exemplo, smartphones.

A imagem partilhada mostra um Motorola com uma stylus, o que já não se vê deste a era do Windows Mobile, como escreve Blass.

Trata-se de smartphone dentro do design dos que já se encontram no mercado, tendo uma pequena câmara punch-hole no lado superior esquerdo e uma stylus a acompanhar. As extremidades são arredondadas, assim como o ecrã.

Pode ver o tweet aqui.

Alguns sites tecnológicos acreditam que se possa tratar do novo Moto G Stylus. Isto porque esse equipamento consta na Lista de Equipamentos de Rádio Canadiana, referindo que a Motorola está a trabalhar num Moto G Stylus, com o modelo número XT2043-4.

Para além disso, este modelo teve aprovação das autoridades canadianas a 3 de janeiro, surgindo também na Comissão Federal de Comunicações dos EUA.

Vamos continuar a aguardar mais informações e a possível confirmação de este ser, efetivamente o novo Moto G Stylus da Motorola.

