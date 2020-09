Moto G9 Play traz bateria de 5.000 mAh e chega à Europa por 169 euros

Finalmente a Motorola lançou o seu smartphone Moto G9 Play para o mercado europeu. O equipamento insere-se no segmento dos dispositivos móveis de gama mais acessível, mas tem algumas características bastante interessantes.

O smartphone traz uma bateria com uma surpreendente capacidade de 5.000 mAh e uma câmara principal com uns generosos 48 MP. Tudo isto e muito mais está agora disponível na Europa por apenas 169 euros.

Apesar de não ser das marcas com mais destaque atualmente no segmento dos smartphones, a verdade é que a Motorola se tem dedicado à produção de equipamentos bastante interessantes. Mas, por outro lado, não nos podemos esquecer que esta é uma das pouquíssimas marcas que já conta no seu portefólio com um equipamento dobrável, o Razr cuja segunda geração foi já lançada este mês.

Agora a marca de Chicago acaba de disponibilizar para o nosso continente uma oferta muito apelativa.

Moto G9 Play chega à Europa com especificações interessantes por apenas 169 euros

Finalmente chegou ao continente europeu o Moto G9 Play da Motorola. Trata-se de uma boa escolha para quem procura um bom equipamento com características competitivas, mas a um preço bastante acessível.

Ao nível das especificações, este smartphone não se desvia muito daquilo que o Moto G9 já oferece. Traz o processador Snapdragon 662 da Qualcomm, octa-core Cortex-A53 de 2,0 GHz. Os gráficos ficam ao cuidado do GPU Adreno 610 que é capaz de rodar jogos potentes, como por exemplo o PUBG Mobile e Call Of Duty.

Este telefone tem uma memória RAM de 4 GB e até 64 GB de armazenamento interno, podendo ainda ser expansível com cartão microSD.

Quanto ao ecrã, este será um LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ e uma perfuração em forma de ‘gota de água’ para a câmara frontal de 8 MP, com abertura f / 2.2.

Por sua vez, na traseira encontra-se um conjunto de três câmaras, com a principal de 48 MP, uma de profundidade de 2 MP e um sensor macro de 2 MP. O design das câmaras é semelhante ao que a Motorola nos tem já habituado, caracterizado por um formato quadrado ao centro.

O equipamento conta com um leitor de impressão digital na traseira, por detrás do logótipo da marca.

Espantosa bateria de 5.000 mAh

Um dos pontos que mais se destaca no Moto G9 Play é a sua grande bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 20 W.

Para além disso traz várias outras funcionalidades como Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC e um auricular de 3,5 mm. Quanto ao sistema operativo, o smartphone vem com o Android 10 que depois poderá ser atualizado para o Android 11.

O Moto G9 Play está disponível nas cores Azul Safira e Verde Floresta. Já poderá adquirir o equipamento no site oficial da Motorola, por 169 euros.