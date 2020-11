O YouTube é o maior repositório de vídeos da Internet e um dos principais locais onde os utilizadores vão consumir estes conteúdos. É um dos locais mais visitados e por isso, está constantemente a ser visitado.

É precisamente este local essencial da Internet que está a apresentar problemas. Não se sabem as causas, mas a verdade é que o YouTube está com problemas e não deixa que sejam vistos vídeos.

A importância do YouTube nos dias de hoje é grande. Este é um dos principais locais de visita da Internet, onde os utilizadores vão consumir os seus conteúdos e ter algum entretenimento.

Assim, e dada a sua importância, os seus problemas têm sempre um impacto grande. Leva os utilizadores para outros canais de vídeo, onde procuram ter acesso a conteúdos e a vídeos do seu interesse.

Pois o YouTube está mesmo com problemas e os relatos têm estado a acumular-se. A equipa que gere este serviço já veio a público reconhecer o problema e relatar que estão a tratar da sua resolução para o mais breve possível.

Não se conhecem as causas para este problema, mas aparentemente só afeta a reprodução de vídeos. Todas as páginas desta plataforma funcionam sem problemas, mas falham depois no mais óbvio e lógico propósito, nos vídeos.

Espera-se que este problema desapareça em breve e que o YouTube regresse assim que possível. Os utilizadores precisam de ver os seus vídeos e não querem, provavelmente, ter de descobrir outras propostas que existem na Internet.