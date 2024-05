O Google Maps no Android está ainda mais amigo dos condutores de carros elétricos

A Google tem estado focada em tornar os seus serviços mais amigos do ambiente e o Google Maps tem sido um dos que mais novidades tem recebido neste campo. As principais surgem associadas aos carregadores e aos carros elétricos, para se combinarem ainda melhor. A mais recente mudança surge na versão Android e traz para bem perto da vista o acesso a esta informação.

Google Maps mais amigo dos carros elétricos

Com o cenário automóvel a mudar radicalmente, é normal que todos os serviços de mapas se ajustem a esta nova realidade. Os carros elétricos estão a ganhar cada vez mais espaço e por isso é natural que a presença dos carregadores seja também algo orgânico e natural.

Após ter trazido para a versão dedicada ao Android Auto a informação sobre os carregadores, é agora a vez do Android ter o mesmo tratamento. Este novo detalhe passa a estar bem presente a pesquisa por carregadores, que assim se torna mais simples de aceder.

Versão Android recebe agora esta novidade

Esta está agora na lista dos atalhos de pesquisa, sempre presente e junto aos restantes. Ao carregar nesse atalho, o utilizador tem na hora a pesquisa por carregadores de carros elétricos, informação que pode depois navegar e escolher o ponto pretendido para carregar a viatura.

Ainda que não o tenha anunciado publicamente, a Google está a massificar esta novidade do Google Maps. Já muitos utilizadores têm acesso a este novo atalho de pesquisa, ainda que exista uma condicionante importante para a sua apresentação.

Uma simples configuração para os condutores

Do que é descrito por quem já teve acesso a esta novidade dos carregadores de carros elétricos, os utilizadores precisam de ajustar o Google Maps. Devem escolher que os seus carros têm um motor elétrico e quais as fichas que podem usar. Esta opção está nas configurações nas Definições de navegação e de Definições do veículo elétrico.

É com esta mudança simples que a Google quer aproximar ainda mais os condutores de carros elétricos do Google Maps. Ao ter este atalho ali presente, os utilizadores podem a qualquer momento chamar esta pesquisa e encontrar os carregadores mais adaptados para o que pretendem.