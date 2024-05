Aurora Boreal aparece no céu de Portugal depois de uma explosão enorme no Sol

Uma aurora boreal deixou o céu de Portugal, e de alguns países na Europa, cor-de-rosa na noite desta sexta-feira. Este fenómeno ocorre depois de uma enorme explosão solar. Os próximos dias prometem novos espetáculos.

Aurora boreal em Portugal

O Sol, no seu 25.º ciclo, tem proporcionado novas experiências no que toca a auroras boreais "fora" dos locais normais onde se vislumbram estes eventos, nos países perto dos círculos polares ártico e antártico.

Conforme ainda estará lembrado, em Portugal, no início de novembro, foi possível avistar auroras boreais em Portugal. Antes dessa data, os registos dizem que só tinha acontecido pelo nosso país na década de 30.

Nesta madrugada, muitos foram os testemunhos deste lindíssimo evento. Nas redes sociais muitas pessoas partilharam as imagem deste momento raro. Há relatos, pelo menos, nas regiões de Viseu, Coimbra, Guarda e Portalegre.

Qual a razão destas auroras "tão abaixo" do sítio normal?

Conforme referimos, o Sol está no seu vigésimo quinto solar, com uma grande atividade. Foi detetada uma região gigante de manchas solares que deu origem a uma tempestade eletromagnética de grande intensidade.

Neste ciclo de 11 anos, o Sol poderá estar a aproximar-se do seu pico de atividade, o que faz com que aconteçam várias explosões na sua superfície que, por sua vez, lançam grandes quantidades de matéria para longe. No caminho, podem encontrar a Terra.

Recentemente no passado dia 8 de maio, foram captadas imagens detalhadas da região gigante de manchas solares AR3664.

Estas explosões, depois, quando se propagam contra a Terra e encontram o campo magnético do planeta e a sua atmosfera, podem resultar em auroras de várias cores. Essas tonalidades estão relacionadas com os diferentes gases existentes na atmosfera: verde para oxigénio, roxo, azul ou rosa para nitrogénio.

Europa (e não só) também foi contemplada

Há imagens que testemunham o fenómeno fora dos céus do hemisfério Norte. Há algumas partilhas noutros países, como a Suíça, França, Alemanha e Reino Unido.

Estas imagens, possivelmente, ainda pintarão os céus nos próximos dias. Mais ainda quando se esperam noites sem nebulosidade para Portugal.