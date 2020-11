Nissan Leaf: Bateria e mão de obra voltam a custar 23 mil euros?

O segmento dos carros elétricos tem evoluído significativamente. Segundo dados recentes, a venda de carros eletrificados ultrapassou os diesel na Europa. Além disso, ter um carro elétrico já é mais barato do que gasóleo e gasolina.

E a manutenção, será que é barata? De acordo com uma fatura recente, a bateria e mão-de-obra de um Nissan Leaf custa quase 23 mil euros.

Nissan Leaf… o preço de um elétrico

Ainda se lembram da notícia do preço exorbitante da bateria do Nissan Leaf? Ao que parece não era caso único em Portugal! Abateria para um Peugeot iOn podia também chegar aos 23 mil euros… quase tanto como um carro novo. Em 2019 tal discussão de valores levou mesmo a Nissan a baixar o preço. A bateria do Nissan LEAF passou a custar 7000 euros + iva (mais custo de instalação).

De acordo com o comunicado da empresa na altura, “Caso exista a necessidade extraordinária de substituição integral da bateria fora da garantia, o preço fixado pela Nissan a partir de dia 4 de novembro de 2019, é de 7.000 euros + custos de instalação (+ IVA).”

Condutor paga quase 23 mil euros por bateria e mão de obra

“Compras carro elétrico e passado 112 000 km pagas 16 831 euros por uma bateria e 22 890 euros na oficina. Fatura de 22/10/2020”, pode ler-se numa publicação de um proprietário de um Nissan Leaf.

Tal como se pode ver na fatura, o preço da bateria foi de 16 831 euros e o resto foi mão de obra e uma sobretaxa.

Contas feitas, o valor pago em oficina foi 22 890 euros.

Ao contrário do que aconteceu em 2019, ainda não há nenhuma posição por parte da marca relativamente a esta fatura. Segundo a empresa, os Nissan LEAF vendidos atualmente na Europa possuem uma garantia de capacidade de bateria das mais abrangentes do sector, de 8 anos ou 160.000 km, com um número de reclamações dentro da garantia extremamente baixo.