Toyota vai ter carros elétricos com baterias que carregam em 15 minutos

De acordo com as últimas informações, a Toyota está a preparar carros elétricos com baterias sólidas que carregam em apenas 15 minutos. Esta é uma notícia muito interessante vinda de uma das marcas mais credíveis e confiáveis do mundo automóvel.

Estas novas baterias em estado sólido da empresa japonesa serão ainda mais eficientes do que as atuais. Segundo a Toyota, as baterias estarão disponíveis nos carros da marca já daqui a 5 anos.

A Toyota sempre foi uma empresa de confiança com automóveis de muita qualidade e durabilidade. Desta forma, é assim um marca na qual os consumidores confiam, não havendo muitas ou praticamente nenhuma situação em que a japonesa tenha estado envolvida nalgum problema mais significativo ao nível de questões de segurança.

Futuros carros elétricos da Toyota terão baterias sólidas

Na última edição do Salão de Tóquio de 2019, a Toyota apresentou um pequeno carro ultra-compacto de dois lugares movido através de uma bateria elétrica. O novo Toyota BEV seria assim uma das muitas apostas da marca japonesa para um futuro mais sustentável.

Em entrevista à revista Automotive News, Keiji Kaita, vice-presidente da Toyota e responsável pelo departamento Powertrain, disse que a marca tinha planos para apresentar os seus próximos carros elétricos movidos a baterias em estado sólido. De acordo com a fabricante, já será possível iniciar as vendas dos veículos com estas baterias daqui a 5 anos, em 2025.

O objetivo era que a apresentação dos novos elétricos da Toyota acontecesse durante os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, evento que teve que ser adiado para 2021 devido à pandemia da COVID-19.

Baterias são capazes de carregar em apenas 15 minutos

Keiji Kaita ainda revelou mais informações acerca destas baterias, indicando que serão capazes de carregar completamente em apenas 15 minutos.

Este espantoso tempo seria possível devido a um eletrólito à base de sulfeto que garante uma passagem muito mais eficiente dos iões de lítio entre os dois elétrodos. Desta forma é possível alcançar uma densidade de energia oito vezes superior às melhores baterias que atualmente existem no mercado.

Mas um outro facto interessante é que estas novas baterias terão uma garantia de até 30 anos. No entanto, mesmo depois deste período, estes competentes devem apresentar um desempenho superior a 90% de todo o seu potencial.

Para a concretização destas inovadoras baterias, em abril deste ano a Toyota criou uma parceria com a Panasonic designada Prime Planet Energy & Solutions. Atualmente este projeto conta já com mais de 5.100 funcionários, dos quais 2.400 trabalham na China.