Ghostanoid a caminho da Nintendo Switch

A editora JoyBits anunciou recentemente a data de lançamento de Ghostanoid, um título desenvolvido pelos estúdios Qplaze e inspirado num clássico de sempre, Arkanoid.

Trata-se de um jogo casual que aparenta ser um jogo extremamente divertido. Venham ver.

Os estúdios da Qplaze, com mais de 17 anos de experiência no desenvolvimento de videojogos e outras áreas relacionadas com desenvolvimento e informática, encontram-se prestes a ver chegar à Nintendo Switch do seu mais recente trabalho: Ghostanoid.

Trata-se de um jogo, que segundo os seus responsáveis, foi beber inspiração ao velhinho Arkanoid, e que coloca o jogador na pele de um GhostBuster.

Lembra-se do velhinho Arkanoid, certo? Pois, vejam o trailer que vos mostramos e procurem as semelhanças. São muitas é verdade, mas os também podemos ver mecânicas diferentes e que podem acrescentar uma dose extra de divertimento e desafio ao jogo.

A temática, de sermos um Caçador de Fantasmas, ajuda e penso que este jogo, que terá de ser interpretado como sendo um jogo casual, tem todas as potencialidades para se tornar num jogo divertido e que todos os elementos da família poderão se divertir a jogar.

Como GhostBuster, o objetivo dos jogadores será o de libertar mansões e outros locais da infestação de fantasmas e outras entidades indesejáveis.

No entanto, os fantasmas vão dar luta e Ghostanoid e à nossa disposição, iremos ter as mais recentes e avançadas tecnologias de combate a fantasmas.

Trata-se de um jogo casual, adequado a todos os membros da família e apresentará 3 Mundos distintos, que terão as suas próprias casas e ambientes, que incluem 78 níveis diferentes. Além disto, existem melhorias variadas a implementar no nosso arsenal.

Ghostanoid já se encontra disponível para pré-reserva e será lançado a 21 de janeiro para Nintendo Switch.