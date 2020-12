MSI revela a gráfica RX 6800 XT Gaming X Trio e confirma a RX 6900 XT Gaming X Trio

A MSI apresentou recentemente a sua nova placa gráfica Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio, no evento MSI Insider Show. No entanto, este GPU ainda se encontra em desenvolvimento.

Mas, para além disso, a fabricante de Taiwan também confirmou que irá produzir a variante topo de gama da AMD: a Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio.

No final do mês de outubro, a AMD apresentou as suas potentes gráficas Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT. Depois disso, várias marcas já revelaram as suas versões destas placas, como por exemplo a ASUS e a Sapphire.

A MSI, por sua vez, havia há anunciado a sua versão da RX 6800 XT, mas agora mostrou como serão essas gráficas.

MSI revela a sua Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio

A fabricante de Taiwan MSI revelou a sua placa gráfica personalizada Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio da AMD. A apresentação aconteceu no evento MSI Insider Show, onde o GPU foi assim posto à prova no popular, mas polémico, jogo Cyberpunk 2077.

O evento aconteceu através de uma transmissão ao vivo, divulgada no canal do YouTube MSI Gaming, da empresa. Em suma, o MSI Insider Show é uma transmissão que a marca promove semanalmente através do seu canal.

Veja o vídeo:

De qualquer forma, convém salientar que os modelos exibidos ainda se encontram em desenvolvimento, daí é que os componentes, como por exemplo o PCB, ainda não estão finalizados.

Apesar de ser baseada no chip Navi 21 XT, esta placa trará um design completamente personalizado e conta com um sistema triplo de ventoinhas e um design de 2,7 slots.

E este foi, assim, o primeiro modelo a ser exibido publicamente, uma vez que nenhum exemplar ainda terá sido enviado para análise dos sites especializados.

Confirmada a MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio

Mas para além da apresentação desta placa gráfica, a MSI também confirmou que irá produzir a sua versão Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio, baseada no GPU topo de gama da AMD.

Segundo o site Videocardz, a MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio deverá então ter um PCB diferente e, possivelmente, terá um maior número de conectores de energia.

A equipa do MSI Insider Show refere que as novas placas gráficas devem chegar ao mercado em fevereiro de 2021. No entanto este prazo irá também depender do desempenho apresentado pelo processo de fabrico da empresa em janeiro.

Caso haja algum atraso significativo, então o lançamento poderá ser adiado para março.