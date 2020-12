Já não adianta ter grandes dúvidas de que a Samsung vai mesmo apresentar e lançar em breve a sua nova linha topo de gama Galaxy S21. Os constantes leaks e rumores já colocaram praticamente tudo a nu e muito poucas novidades haverá para revelar pelas mãos da marca sul-coreana.

E agora um novo relatório despe completamente de mistérios os Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus, desde as especificações até aos preços.

Bem sabemos que cada vez mais é costume haver divulgações antecipadas, seja em imagens ou em notícias, sobre os equipamentos ainda não lançados mas muito aguardados no mundo da tecnologia.

Neste sentido, como seria de esperar, a nova linha topo de gama Samsung Galaxy s21 também foi alvo destas divulgações. E, por isso mesmo, já muito pouco será uma novidade quando a marca sul-coreana apresentar oficialmente esta linha. E há agora mais detalhes…

Novas informações revelam especificações e preços dos Galaxy s21

Um novo relatório divulgado pelo site WinFuture.de revelou a lista detalhada das especificações e preços dos modelos Galaxy s21 e S21 Plus.

Especificações

Segundo as informações, os dois modelos terão uma certificação à prova de água e poeiras IP68. O modelo S21 terá um ecrã de 6,2 polegadas e a versão Plus contará com 6,7 polegadas. Em ambos haverá um ecrã Dynamic AMOLED 2X com resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixeis.

A taxa de atualização será de 60 a 120 Hz e brilho de 1300 nits. Contarão com um leitor ultrassónico de impressão digital no ecrã e proteção Gorilla Glass 7. A variante base vai oferecer uma densidade de pixeis de 421ppi, e no S21 Plus será de 394ppi.

Também a traseira será diferente, uma vez que o Galaxy S21 contará com uma construção de plástico, mas o S21+ terá uma traseira de vidro.

Quanto à bateria, o S21 contará com uma capacidade de 4.000 mAh, vai medir 7,9 mm de espessura e pesar 171 gramas. Já o S21+ terá uma bateria maior, de 4.800 mAh, espessura de 7,8 mm e peso de 202 gramas.

Carregador poderá não vir incluído…

Em ambos o sistema operativo será o One UI 3.1, baseado no Android 11. Embora seja quase certo que os equipamentos não tragam carregador, vão oferecer suporte a carregamento rápido de 25 W. Além disso vêm equipados com carregamento sem fio e modo reverso.

Os modelos terão um conjunto de três câmaras, com a principal de 12 MP, a telefoto de 64 MP e a ultra-grande angular de 12 MP. Terão suporte a zoom híbrido de 3x e gravação de vídeo de até 30fps em 8 K. Na parte frontal encontra-se uma câmara de selfie de 10 MP.

Quanto ao processador, na Europa podem contar com o Exynos 2100 e nalguns mercados norte-americanos virão com o novo Snapdragon 888 da Qualcomm.

Ambos os modelos terão GB de RAM e 128/256 GB de armazenamento interno. Há ainda a informação de que não haverá suporte para cartão microSD. Mas as duas versões oferecem recursos como dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, reconhecimento facial, altifalantes stereo, entre outros.

Preços

De acordo com o revelado, o Galaxy S21 5G terá um custo inicial de 849 euros na Europa. Estará disponível nas cores cinza, branco, roxo e rosa. Já o Galaxy S21+ 5G poderá ter um preço desde 1.049 euros nas cores prata, preto e roxo.

Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial, tudo aponta para que a Samsung apresente esta nova gama de smartphones a 14 de janeiro de 2021.