Portugal teve a energia mais barata da Europa no dia de Natal

Portugal é um dos países que mais tem apostado nas energias renováveis, mais concretamente na energia eólica. O nosso país está mesmo no TOP 5 dos maiores produtores de energia solar e eólica.

Graças à energia eólica, neste Natal, Portugal e Espanha foram os países que tiveram a energia mais barata da Europa.

Preço médio em Portugal no dia 25 foi de 16,04€/MWh

No passado dia 25 de dezembro, dia de Natal, Espanha e Portugal conseguiram ter a eletricidade mais barata de toda a Europa. Tais valores refletem-se nos dados dos vários mercados de eletricidade europeus.

De acordo com as informações, o preço médio no dia 25 foi de 16,04€/MWh, praticamente metade do valor pago na Alemanha ou da Itália e até quatro vezes mais barato do que o registado no Reino Unido onde o preço médio estava acima dos 61€/MWh.

Espanha e Portugal alcançaram o preço mais baixo por volta do meio-dia, registando 1,95€/MWh.

Nessa altura, a Alemanha registava mais de 44€/MWh, os Países Baixos cerca de 42€/MWh, Itália (35€/MWh), Bélgica (25€/MWh) e França cerca de 13€/MWh que aproveitaram a interligação com Espanha também deve definir preços mais baixos do que os seus colegas europeus. Já no Reino Unido, fixaram 61€/MWh.

Portugal chegou a cobrir 69% da procura diária de energia eólica (num total de 83 GWh) enquanto a Espanha voltou a registar uma percentagem superior a 50% ao nível da procura, mais concretamente 53%, para se posicionar como o país que mais energia eólica produziu naquele dia (289 GWh) à frente da Alemanha e do Reino Unido.

Portugal ocupa, neste momento a sexta posição, ao nível da Europa, no que diz respeito à produção de energia.

