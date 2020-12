Já sabe quando vai ser vacinado? Então veja neste simulador lançado pelo Governo

A Pandemia poderá ter entrado numa nova etapa. As vacinas estão já no terreno e em Portugal foi hoje anunciado que o primeiro lote de 9.750 vacinas já chegou. Assim, a pergunta que muitas pessoas fazem é quando poderão ser vacinadas. Segundo o que foi dado a conhecer, estas primeiras doses são destinadas a alguns profissionais de saúde. Contudo, se assim desejar, também poderá ser vacinado e para dar essa informação o Governo já lançou um portal.

Para saber quando é a sua vez, pode preencher o formulário deixando alguns dados como o ano de nascimento, profissão e patologias clínicas.

Quando vou ser vacinado?

As 9.750 doses chegaram esta manhã à zona de Coimbra, de onde vão sair ainda esta tarde para serem distribuídas pelos vários hospitais, para dar início à vacinação no domingo. Estas primeiras doses são destinadas aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O Governo lançou um simulador na internet que permite responder à pergunta que se segue: quando vou poder ser vacinado?

A informação que é revelada no portal é meramente indicativa. Podem existir diferenças face ao resultado deste simulador. Conforme é referido no portal, não é possível pedir a marcação da sua vacina para a COVID-19, mas será contactado pelo Serviço Nacional de Saúde para esse efeito.

Aliás, já hoje foi enviado um SMS com a seguinte informação:

COVID19: Vacinacao comeca amanha. Vacina facultativa mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto do SNS. Info: covid19.min-saude.pt/vacinacao/ANEPC

Tal como tem sido amplamente referido, a vacinação é voluntária, gratuita, será distribuída por fases e de acordo com uma escala de prioridade.

Paralelamente, o Governo lançou neste sábado uma nova página dedicada ao processo de vacinação contra a COVID-19. Este espaço pretende esclarecer os cidadãos quanto a todos os detalhes relativos ao processo de vacinação, que começa neste domingo, dia 27 de dezembro.

Conforme referiu a ministra Marta Temido, na próxima segunda-feira vão ser entregues mais 70.200 doses da vacina da Pfizer. Algumas delas serão entregues diretamente nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

