O lançamento do Android 11, como qualquer outra nova versão do Android, é lento, mas há fabricantes que estão a tentar fazer a atualização para o maior número possível de dispositivos. Um deles é a Xiaomi e ela começou a lançar a atualização para o seu smartphone de gama média superior, o Mi 10 Lite 5G.

O Mi 10 Lite 5G foi anunciado em março deste ano, mas só apareceu no mercado em maio. O telefone que é alimentado pelo processador Snapdragon 765G, começou agora a receber a atualização do Android 11 com (MIUI 12) na Europa.

Xiaomi da Europa começa a receber o Android 11

A lista de atualizações dos Xiaomi para o Android 11 continua a expandir-se à medida que a empresa atualiza os dispositivos nos seus domínios para o sistema operativo Android mais recente.

Segundo informações, esta nova atualização, que começou a ser enviada no início deste mês, só agora começa a aparecer na Europa. Assim, a versão é a MIUI v12.1.2.0.RJIEUXM com um tamanho do ficheiro de 2.8 GB e patch de segurança de outubro.

Como o telefone já executa o MIUI 12, os utilizadores não verão uma mudança visual no telefone. No entanto, o Android 11 traz novos recursos, como Chat Bubbles, novas configurações de permissão e um menu de controlo para dispositivos ligados.

O Mi 10 Lite 5G possui um ecrã de 6,57 polegadas com resolução de 2400 x 1080. O ecrã não tem uma alta taxa de atualização, mas é um painel AMOLED com um “notch” em forma de gota de água. A equipar a máquina vem um processador Snapdragon 765G, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

No coração da máquina está um sistema de câmara quádrupla de 48 MP que inclui uma câmara ultra angular de 8 MP, um sensor de profundidade de 2 MP e uma câmara macro de 2 MP. A câmara frontal é equipada com um sensor de 16 MP com abertura de f/2.5.

Além destes recursos, o Xiaomi traz ainda um leitor de impressão digital no ecrã; uma bateria de 4160 mAh com suporte para carregamento rápido de 20 W, carregamento rápido 4+; um conector de áudio, NFC e uma porta de infravermelhos.

Leia também: