Impressora 3D de resina Anycubic Photon M3 Max em promoção por menos de 900 €

A Anycubic é uma das empresas de referência associadas ao universo da impressão 3D e tem nas soluções a resina um trunfo para quem procura maior qualidade no momento de impressão. Conheça a Anycubic Photon M3 Max disponível por menos de 900 € até 25 de junho.

A Anycubic Photon M3 Max estabelece novos padrões no universo da impressão 3D com a sua precisão excecional, velocidade impressionante e volume de construção expansivo.

Apresentando uma área de impressão espaçosa de 300 x 298 x 164 mm, os criadores podem dar vida às suas maiores visões sem limitações. De protótipos arquitetónicos a peças de arte intrincadas, o Photon M3 Max capacita os utilizadores a sonhar alto e a manifestar a sua imaginação.

Esta impressora 3D de ponta também tem uma interface de utilizador intuitiva, ampla compatibilidade de materiais e medidas de segurança avançadas, garantindo uma experiência segura.

Vem equipada com um ecrã LCD monocromático de 13,6 polegadas com uma resolução de 6480 x 3600 píxeis Este ecrã de alta resolução permite aos utilizadores imprimir modelos com elevada precisão.

Inclui ainda um painel de controlo de 4,3" tátil, a máquina tem um volume de 596 x 400 x 408 mm e pesa 21kg.

A impressora 3D Anycubic Photon M3 Max está em promoção limitada, ao preço mais baixo de sempre, disponível por apenas 899€ (IVA incluído), numa promoção a terminar já no próximo dia 25 de junho. O envio é feito a partir de armazém europeu e os portes são gratuitos.

