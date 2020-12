Análise ao OPPO Reno4 Pro 5G: um bonito smartphone com potentes câmaras fotográficas

A OPPO é uma marca chinesa que tem evoluído ao longo dos anos e os seus produtos já começam assim a tornar-se mais populares e cobiçados pelos consumidores.

Recentemente chegou-nos às mãos o smartphone OPPO Reno4 Pro 5G, que foi lançado em agosto deste ano. Depois de alguns testes e experiências, hoje trazemos a nossa análise a este bonito e potente telefone.

Sediada em Dongguan, na China, a OPPO é uma marca fundada em 2004 por Tony Chen e que pertence à BBK Electronics. A empresa está presente em mais de 40 países e regiões, conta com mais de 40.000 funcionários e o seu investimento em tecnologias de inovação ascende a 1,4 mil milhões de dólares.

Em 2019, a marca lançou o Reno 5G, o primeiro smartphone com suporte para a rede de quinta geração. Entretanto, até aos dias de hoje, a empresa já desenvolveu muitos outros modelos e em agosto lançou o OPPO Reno4 Pro 5G, que agora tivemos oportunidade de testar.

OPPO Reno4 Pro 5G: Primeiras impressões

Sou utilizadora de um iPhone 11 Pro e assim que peguei neste OPPO Reno4 Pro 5G, fiquei incrivelmente impressionada com a sensação que se consegue num primeiro toque. Mais não seja pelo peso, pois é um modelo incrivelmente leve.

Em termos gerais, este é um smartphone muito bonito e elegante que encaixa na perfeição na nossa mão. Apresenta uma textura suave na traseira, o que provoca um conforto acrescido. Os botões estão dispostos estrategicamente no sentido de o utilizador lhes podes aceder sem esforço, apenas com a mão onde que o segura.

Numa perspetiva geral, é um equipamento bem construído e a prova viva de que o mais simples acaba por ser o mais bonito. Mas mais do que as palavras, deixamos várias imagens onde podem ver toda a beleza deste equipamento através de vários ângulos.

Ao nível das dimensões, estão são, a meu ver, perfeitas e adaptam-se bem quer para mãos grandes como para as mais pequenas. Por sua vez, quanto ao peso, as suas 172 gramas quase que não se sentem.

Como não podia deixar de ser, há que destacar a magnífica cor azul Glow que é verdadeiramente fascinante, e acreditem que, ao vivo, é ainda mais bonita.

O ecrã curvado dá uma curiosa sensação de extensão daquilo que estamos a ver e ficamos com a impressão de que o telefone é curvo. Portanto, no geral, as primeiras impressões foram bastante positivas e agradáveis.

Especificações Gerais

O Reno4 Pro 5G tem cerca de 159,3 mm de altura, 74 mm de largura e 7,8 mm de espessura, com um peso de apenas 183 gramas. Conta com uma capacidade de memória RAM de 8 GB e 128 GB de armazenamento interno, sem suporte para memória externa.

Traz um ecrã AMOLED de 6,4 polegadas, com uma proporção de 90,7%, resolução 2.400 x 1.080 e 409 PPi de densidade. Quanto à gama de cores, no modo vivo apresenta 93,28%DCI-P3, 135,13%sRGB e no modo suave 73,72%DCI-P3, 100%sRGB. No que respeita ao brilho, o normal são 430 nits, com o máximo de luz solar são 600 nits e 800 nits é o pico.

Já o processador é um Qualcomm Snapdragon 765G de 7nm, capaz de uma velocidade até 2,4 GHz. Traz 8 núcleos e conta com um GPU Adreno 620@625 MHz.

Três câmaras fotográficas Ultra Nítidas

Este Reno4 Pro 5G traz um conjunto de três câmaras fotográficas LDAF Ultra Nítidas. A principal é ultra nítida com 48 MP, que conta com um sensor Sony IMX 586, uma ultra angular de 8 MP e uma câmara monocromática de 2 MP. Já a câmara frontal é de 32 MP e traz o recurso de câmara Bokeh com 2 MP.

A câmara traseira consegue captar vídeos a 4K e também em modo câmara lenta, contando com a funcionalidade de vídeo ultra noturno. Considero apenas que o módulo das câmaras traseiras poderia ser menos saliente, pois este detalhe faz com que, por exemplo, numa mesa, o smartphone não esteja niveladamente pousado.

Quanto à bateria esta tem uma capacidade de 3.930 mAh (2 x 1.965 mAh) em modo mínimo e 4.020 mAh (2 x 2.010 mAh) em modo típico. Conta com suporte de carregamento rápido VOOC 2.0 de 65W.

Suporta sensor de impressão digital sobre o ecrã e WeChat Pay e Alipay. Traz ainda um sensor geomagnético, sensor ótico de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerómetro, sensor de gravidade, giroscópio e pedómetro.

Suporta dois cartões Nano-SIM SA/NSA. São suportados os cartões primários 2G, 3G, 4G e 5G, e os secundários 2G, 3G e 4G. Permite uma conectividade Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.8G, Bluetooth v5.1, Interface tipo C, Auricular tipo C e NFC com suporte a Android Beam e HCE/UICC. Traz também GPS incorporado que suporta A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

O sistema operativo é o ColorOS 7.2 baseado no Android 10

Na caixa

Ao abrirmos a caixa, que também devemos referir que tem a sua beleza, encontramos os seguintes produtos:

OPPO Reno4 PRO 5G

Capa protetora

Guia rápido

Guia de segurança

Ferramenta para retirar o cartão SIM

Auriculares





Adaptador

Cabo Tipo C

Veja agora de seguida o vídeo do nosso unboxing:

Desempenho

No geral, este smartphone conseguiu um desempenho muito positivo. É uma equipamento rápido e bastante fluido, sendo que quase não se dá conta de tocar no ecrã para ativar alguma ação, como por exemplo deslizar entre janelas, abrir pastas, aceder às aplicações, entre outros.

O sistema operativo Color OS 7.2 tem a sua responsabilidade neste desempenho, e este aspeto é cada vez mais fundamental para os utilizadores. Um smartphone rápido e sem travagens é um dos pontos que as pessoas mais procuram e, por conseguinte, posso garantir que com este modelo isso é claramente conseguido.

Ao abrir algumas páginas web notei apenas um ligeiro bloqueio na fluidez, que rapidamente foi ultrapassado.

Mas no geral foi uma experiência muito agradável, consegue-se rapidamente aceder aos conteúdos, oferece uma escrita rápida e suave que também é importante nos dias de hoje.

Câmaras fotográficas com um potencial incrível

Este Reno4 Pro 5G traz um conjunto de três câmaras fotográficas LDAF Ultra Nítidas. A principal é ultra nítida com 48 MP, que conta com um sensor Sony IMX 586 com um tamanho de 1/2.0 e abertura de f/1.7. Suporta ainda a funcionalidade de focagem automática e vídeo ultra estável. Traz também uma ultra angular de 8 MP e abertura de f/2.2. Também suporta focagem automática e vídeo ultra estável Pro. Por sim, conta com uma câmara monocromática de 2 MP e abertura f/2.4.

Existem vários modos diferentes para explorar, como por exemplo fotografia, vídeo, modo panorâmico, retrato, modo noturno, fotografia em time-lapse, câmara lenta e profissional. Quanto ao tamanho da imagem, as câmaras traseiras suportam uma resolução de até 8000*6000 (modo HD) e 4000*3000 (modo normal).

De seguida deixamos a análise à categoria da fotografia. Pode fazer o downloads de todas as imagens originais, de modo a verificar em melhor detalhe o potencial fotográfico, aqui.

Dia

O desempenho obtido pelas câmaras é absolutamente espantoso. Foi, sem dúvida, dos pontos fortes encontrados na análise a este Reno4 Pro 5G.

É um smartphone bastante intuitivo, deixando a inteligência tecnológica fazer praticamente todo o trabalho de bastidores. É então o equipamento ideal para quem gosta de fotografia e quer assim contar com bonitas imagens sem explorar muito ou perder tempo nas configurações mais específicas.

Digo mesmo que o utilizador consegue uma boa fotografia apenas com o simples gesto de apontar e disparar.

A mistura de cores, luz e texturas que compõem o resultado final é realmente muito satisfatório.

Mas nada melhor do que ver o resultado final para também o leitor tirar as suas conclusões. Assim, dee seguida mostramos várias outras fotografias captadas com este OPPO Reno4 Pro 5G.

Macro/Perto

Se pretende fotografar objetos isolados também vai conseguir imagens com uma boa qualidade.

Um dos pontos que gostei bastante é a deteção automática do modo macro, por exemplo, alterando as definições do sensor para que a imagem seja fotografada com essas configurações.

Acredito que os utilizadores que apreciem fotografia amadora mas com qualidade, possam ficar rendidos ao que este equipamento é capaz de oferecer.

Em suma, com facilidade conseguimos focar o ponto pretendido na imagem, de forma a darmos um toque ainda mais profissional e bonito a cada uma das fotografias.

Nas duas imagens seguintes pode ver o teste à definição do foco dado a dois pontos diferentes da imagem.

Veja mais alguns exemplos de seguida de fotografias captadas de perto a vários objetos.

Noite

Tal como vários outros equipamentos, também este Reno4 Pro 5G traz consigo o modo Noturno definido para as fotografias. O objetivo é ajustar todas as definições, como por exemplo ao nível da luminosidade, de forma a conseguir um bom resultado em ambientes escuros.

E a verdade é que este modelo consegue obter esse resultado com distinção. Foi realmente uma boa surpresa a qualidade conseguida nas fotografias captadas de noite com este equipamento.

Assim, se é adepto de ambientes com estas características, e procura um bom smartphone para o efeito, então esta pode ser a escolha acertada para as suas necessidades.

Basta definir o modo noturno e começar a disparar, seja em imagens amplas ou objetos isolados. Uma boa fotografia é garantida, através do equilíbrio de cores e luminosidade.

Zoom

Ainda dentro do segmento da fotografia, a experiência com o Zoom foi, definitivamente, mais um dos pontos a favor deste telefone.

Tal como pode ser visto pelos exemplos que aqui deixamos, com o zoom definido conseguimos captar com bastante qualidade os pormenores dos objetos captados ao longe.

Pode definir o zoom automaticamente através das definições automáticas do Reno4 Pro 5G, ou então ajustar manualmente para conseguir a escala pretendida.

Mas também são conseguidos bons resultados em imagens em movimento.

E ainda em modo noturno, este equipamento consegue oferecer qualidade mais do que suficiente para o zoom de um smartphone.

Selfies

A câmara frontal é de 32 MP, tem uma abertura f/2.4, recurso de IA para embelezamento e suporta uma resolução de até 4928*6560. Conta ainda com uma câmara Bokeh de 2 MP e abertura f/2.4.

As fotografias exigem uma boa qualidade, quer em ambientes fechados como também ao ar livre.

Este equipamento traz diversos efeitos incorporados, bastando que o utilizador perca algum tempo a explorar todas as possibilidades.

Com recurso à Inteligência Artificial, pode também facilmente brincar com as imagens e divertir-se com os seus amigos.

Vídeo com estabilização muito interessante

Quanto ao vídeo, este smartphone tem uma câmara traseira com gravação câmara traseira (4K (30 fps) 1080p HD (60 fps ou 30 fps) 720p HD (60 fps ou 30 fps)), gravação em câmara lenta (1080p HD (120 fps) 720p HD (240 fps)) e através da câmara de selfies (1080P/720p (30 fps)).

E à semelhança das fotografias, também a experiência conseguida através da gravação de vídeo foi bastante positiva. Em suma, um dos pontos fortes é mesmo a ultra estabilização inteligente que o telefone oferece.

Captámos alguns exemplos, que pode ver de seguida, e que devem ser vistos com a qualidade máxima 1080p HD.

Veja vídeo de paisagem com zoom:

Vídeo em ambiente noturno, com zoom:

Detalhe do Zoom em vídeo:

Bateria

Este Reno4 Pro 5G traz carregamento rápido VOOC SuperVOOC 2.0 (10V/6A), SuperVOOC (10V/6A), PD (9V/2A), QC (9V/2A).

No geral considero que tem uma boa capacidade de bateria, que nos permite estar a usá-lo, mesmo que intensivamente, sem medo de ficarmos sem energia no smartphone.

Quando está sem bateria, o sistema de carregamento deste modelo consegue repor a energia em cerca de 30 minutos. Poderá eventualmente aquecer um pouco neste processo, mas nada de muito significativo.

Veredicto

Em suma, a experiência obtida através da análise deste OPPO Reno4 Pro 5G foi realmente muito positiva. Um dos pontos mais fortes assenta na construção elegante do smartphone e um design extremamente cuidado, que nos dá uma sensação de conforto quando o temos e mãos.

Mas o grande trunfo deste telefone são, definitivamente, as câmaras fotográficas. Confesso que, sendo eu fã de fotografia, este foi provavelmente um dos smartphones com a melhor câmara que testei até hoje. Ainda que não se assuma como o melhor do mercado, faz frente à de alguns de topo mais caros. Aponto ainda o facto de o telefone detetar automaticamente o modo, o que facilita a captação de uma boa imagem nomeadamente em momentos em que é necessária uma fotografia rápida.

Foi realmente uma boa experiência e ficamos com a certeza de tem um equipamento de qualidade neste segmento, e o mesmo acontece na gravação de vídeo.

A autonomia da bateria, assim como o carregamento rápido, são também dois pontos a favor deste Reno4 Pro 5G. E o facto de trazer consigo uma capa protetora tem realmente também muita importância para os consumidores.

É um smartphone que permite uma navegação fluída, apresentando apenas alguns momentos com ligeiras travagens. Mas nada de problemático ou que influencie significativamente a experiência.

Dos pontos menos fortes deixo apenas o módulo das câmaras traseiras mais saído da estrutura, o que tira alguma estabilidade ao equipamento quando este está pousado, e também poderá promover a ocorrência de riscos e danos. Mas, claro, cabe ao utilizador também ter algum cuidado.

O OPPO Reno4 Pro 5G está disponível a um preço que se encontra entre os 729,99€ e os 749,99€, o que também poderá ser encarado como um valor um pouco puxado para este segmento.

O Pplware deixa um agradecimento à OPPO pela cedência deste equipamento.