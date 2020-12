Este será um título que deverá interessar mais a jogadores que apreciam Tycoons e jogos de estratégia e gestão. Espresso Tycoon, como o nome indica, colocará o jogador no papel de um dono de um café, com tudo o que isso implica.

Venham ver um pouco mais.

Os Tycoons e jogos de gestão são dos tipos mais apreciados de estratégia e nos tempos que correm, existem variedades para todos os gostos. Zoo Tycoon, RollerCoaster Tycoon, Transport Tycoon são alguns dos exemplos de jogos do género, com temáticas diferentes.

É, portanto, sem surpresa que surge Espresso Tycoon da DreamWay Games, e que é um jogo de gestão que coloca o jogador no papel de um gerente duma Coffee Shop. Algo do género de um Starbucks, por exemplo.

Tal como muitos jogos de gestão semelhantes, o objetivo do jogador passará será o de garantir sucesso para a sua Coffee Shop, mas, para tal, precisa de ter atenção a inúmeros fatores. Alguns mais recorrentes noutros jogos enquanto outros serão mecânicas novas:

contratação de empregados

escolher localização do estabelecimento</li

decorações interiores

estabelecer ementas e preçários

definir horários (pode ser 24/7)

assegurar a aquisição de matérias-primas

resolução de problemas do dia-a-dia

controlar o marketing da empresa

Tudo isto e muito mais, fará parte das responsabilidades do jogador rumo, aquilo que se espera, um Império do Café.

Um dos objetivos do jogo é o de dar total controlo ao jogador sobre o que se passa no seu estabelecimento. Um dos pormenores mais importantes a ter em conta é precisamente a localização do estabelecimento. Segundo o que foi comunicado, o jogador terá vários fatores a ter em conta acerca de onde poderá criar o seu Coffee Shop.

Por exemplo, pode pretender que o seu estabelecimento seja mais direcionado para estudantes e como tal, colocá-lo perto de uma universidade poderá ser uma boa opção. Como alternativa pode esperar que seja um local mais sóbrio e mais profissional, pelo que estabelecê-lo perto de uma zona de arranha-céus de escritórios pode ser a melhor escolha…

Uma curiosidade interessante será o facto de o jogador poder criar a sua própria marca de café. Para tal terá de escolher os ingredientes, as suas proporções, a componente artística para a “espuma”, a caneca/chávena onde apresentá-lo… clientes bem servidos e com receitas novas, serão clientes satisfeitos e que darão uma boa avaliação do nosso Coffee Shop.

Existirão ainda Missões a ser completadas no jogo. Tratam-se de desafios especiais que são colocados ao jogador para “animar” um pouco a festa. Por exemplo, pode ser pedido que consiga atender 100 clientes num só dia, ou fazer do seu estabelecimento um “Nerd Coffee”, criar o café mais delicioso da cidade,…

À medida que vamos avançando no tempo e, tendo sucesso, vamos também poder expandir o nosso negócio e abrir novos cafés. Cada qual terá as suas marcas, regras e especializações.

Espresso Tycoon ainda se encontra numa fase inicial de desenvolvimento e será lançado para PC. Talvez também venha a ser lançado depois para consolas e mobile segundo a DreamWay Games.