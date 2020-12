Em abril, a Samsung apresentou ao mundo o seu Galaxy A21. Mas as novas informações indicam que a marca sul-coreana pode estar prestes a lançar o seu Galaxy A22 para o segundo semestre de 2021.

Para além disso, é esperado que este Samsung Galaxy A22 seja o smartphone 5G mais acessível da marca para próximo ano.

A Samsung é uma das marcas mais fortes no segmento dos smartphones. E, desta forma, tem contribuído ativamente para trazer ao mercado novos produtos para diferentes gostos e possibilidades financeiras.

No mês de abril deste ano, a marca sul-coreana lançou o modelo Galaxy A21, mas o seu sucessor poderá chegar em 2021 com várias novidades.

Galaxy A22 deverá ser o mais acessível smartphone Samsung 5G de 2021

De acordo com informações recentes de fontes sul-coreanas, a Samsung poderá lançar o seu próximo Galaxy A22 no segundo semestre de 2021. E os dados apontam para que este seja o smartphone 5G mais acessível da marca para o ano que vem.

Há um outro equipamento a ser produzido, o Galaxy A32 5G e que deverá ser lançado já no início do ano. E, segundo o que se sabe, este poderá ser o smartphone 5G da Samsung mais barato para o primeiro semestre. Um relatório recente indica que este telefone trará o processador Dimensity 720 5G da Mediatek, e que poderá custar cerca de 299 euros no mercado europeu.

Mas o Galaxy A22 5G poderá ter um preço inferior ao A32 5G. De acordo com um novo relatório, o A22 deve custar perto de 200.000 won, cerca de 147 euros.

Caso se confirme, então este modelo poderá competir diretamente com os modelos com rede da quinta geração mais baratos de outras marcas, como por exemplo a Huawei, Xiaomi, OPPO, entre outros.

Estima-se ainda que a Samsung fabrique o Galaxy A22 5G juntamente com as empresas chinesas Wingtech e Hwachin. O equipamento deve depois ser comercializado primeiramente na Índia e nos países do sudeste asiático e depois alargar-se para os restantes mercados.