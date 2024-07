CMF Buds Pro 2: nem dá para acreditar que custam apenas 59€

A CMF by Nothing é uma submarca da Nothing, mas tem provado ser uma marca de excelência tendo em conta o design dos seus equipamentos, assim como a qualidade/material de construção. A empresa lançou recentemente os CMF Buds Pro 2 que são simplesmente fantásticos e custam apenas 59€.

A par do CMF Phone 1 e CMF Watch Pro 2, a CMF by Nothing lançou também os CMF Buds Pro 2. Estes earbuds estão disponíveis em várias cores e a primeira opinião, depois de os testarmos, é que são uns earbuds de grande nível, com um grave poderoso e compacto.

Caixa personalizável e inteligente

Os CMF Buds Pro 2 vêm numa caixa bastante compacta e inteligente, pois através deste estojo é possível controlar o volume do som, assim como controlar a reprodução (carregando no botão), atender ou desligar chamadas, ativar o modo de latência reduzida, etc. É também possível, através da caixa, ativar a função de cancelamento de ruído, ativar o assistente de voz, entre outras opções.

Pode personalizar todas as ações através da app Nothing X.

Tecnologia LDAC e tecnologia avançada de cancelamento ativo de ruído

Com tecnologia LDAC™, certificada para Hi-Res Audio Wireless e Dirac Opteo™, os Buds Pro 2 oferecem som poderoso, envolvente e vibrante. Graças a esta tecnologia é garantido um áudio cristalino. Os earbuds têm um sistema avançado de cancelamento de ruído ativo híbrido de até 50 dB e uma ampla faixa de frequência de até 5000 Hz.

Destaque ainda para a função de som espacial (Spatial Audio Effect) que é baseada na tecnologia de transferência de som HRTF - head-related transfer function e que consegue "transportar" para um cenário sonoro tridimensional. Os Buds Pro 2 têm driver de 11 milímetros com revestimento em titânio para garantir uns graves poderosos e um tweeter de 6 milímetros com cone plano ultrafino de 25μm para alcançar agudos nítidos.

Com a tecnologia Ultra Bass 2.0, os CMF Buds Pro 2 identificam de forma inteligente os graves do audio e realçam dinamicamente as baixas frequências em tempo real.

6 microfones e tecnologia Clear Voice 2.0

Destaque ainda para os 6 microfones HD integrados com tecnologia Clear Voice 2.0 e redução de ruído do vento 2.0, para garantir as chamadas mais nítidas em qualquer ambiente.

Os equipamentos têm certificação IP55, sendo resistentes à água e ao pó.

Autonomia de 43 horas

Na autonomia, os CMF Buds Pro 2 têm também um ponto forte. Os earbuds garantem 43 horas de autonomia (quase 2 dias). Com apenas 10 minutos de carga, os equipamentos conseguem "aguentar" cerca de 7 horas, o que é fantástico quando não temos muito tempo para carregar os equipamentos.

De referir também que os CMF Buds Pro 2 são bastante confortáveis e até têm integração com o ChatGPT. Através da app estão disponíveis várias funções avançadas:

Deteção no ouvido reproduza o áudio automaticamente quando colocar os auriculares e coloque-os em pausa quando os remover

Modo de latência reduzida Função ideal para quem joga

Ligação Dupla Ligação até 2 dispositivos com os auriculares

Teste de ajuste das almofadas dos auriculares

Encontrar os auriculares

Veredicto

O Pplware testou os novos CMF Buds Pro 2 durante uma semana e é caso para dizer "são fabulosos, confortáveis e com um som muito poderoso e nítido". Como referido anteriormente, há várias tecnologias envolvidas e várias novas funções, como, por exemplo, a possibilidade de integrar com o ChatGPT ou a opção de modo de latência reduzida que garante a mínima latência quando estamos a jogar.

Por apenas 59€ são, sem dúvida, uma ótima opção.