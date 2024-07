Lucid Motors diz que o seu Air Pure é o veículo mais eficiente do mundo em termos energéticos

Numa tentativa de ir além dos seus limites, a Lucid Motors diz ter o veículo mais eficiente do mundo em termos energéticos.

A Lucid Motors revelou a iteração 2025 do seu sedã Air, reforçando a sua posição como líder no mercado de caros elétricos de luxo. Esta atualização traz avanços inovadores em termos de eficiência, posicionando o Air Pure como o veículo elétrico com maior eficiência energética alguma vez produzido.

De acordo com o Electrek, o Air Pure apresenta uma notável classificação de eficiência de 8 km por kWh, o que se traduz numa autonomia estimada pela EPA de 675 km a partir de uma bateria compacta de 84 kWh. Isto significa um salto significativo na sustentabilidade dos veículos elétricos, exigindo menos recursos e minimizando o impacto ambiental.

A eficiência do Air Pure vai além dos valores de autonomia. Afinal, uma bateria mais pequena necessita de menos matéria-prima, resultando em veículos elétricos mais acessíveis para as marcas e, por conseguinte, para os consumidores.

Além disso, conforme o Tech Times, a combinação de tecnologia eficiente e a arquitetura de 800 V da Lucid reduzem o consumo de energia durante o carregamento, minimizando a pressão sobre a rede elétrica.

A atualização de 2025 não é exclusiva do Air Pure. De facto, todas as versões do Lucid Air beneficiam de uma bomba de calor de série, uma tecnologia anteriormente reservada aos modelos de nível superior, que otimiza a regulação da temperatura e maximiza a eficiência.

Os avanços introduzidos em toda a gama Lucid Air para 2025 consolidam ainda mais a nossa posição de liderança. O Lucid Air é a própria personificação da nossa abordagem implacável à otimização, permitindo que o Air Pure utilize menos energia elétrica do que qualquer outro veículo em qualquer viagem efetuada, de A a B.

Uma atualização significativa do hardware de controlo em toda a gama também oferece o triplo da capacidade de processamento e o dobro da memória, prometendo uma experiência de info-entretenimento mais suave e rápida.

A linha Lucid Air 2025 atende a diversas preferências com três modelos, que variam em termos de autonomia e de finalidade: Grand Touring, Touring e Pure.

A linha Lucid Air 2025 procura ser um divisor de águas na tecnologia de veículos elétricos, focando-se na eficiência, atualizações de desempenho e características de segurança avançadas.