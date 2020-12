COVID-19: Europa acaba de aprovar o uso da vacina da Pfizer-BioNTech

A Agência Europeia de Medicamentos acabou de aprovar a vacina da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19. O anúncio foi feito há poucos minutos depois da reunião do comité de peritos do regulador europeu, que teve início esta manhã.

“Isto é efetivamente uma conquista científica histórica”, afirmou Emer Cooke, diretora-geral da EMA.

Tal como previsto, a primeira vacina contra o novo coronavírus foi aprovada há poucos minutos para os 27 países da União Europeia. Trata-se, portanto, da primeira vacina contra a COVID-19 a receber uma autorização para uma vacinação em massa e de emergência em território europeu.

Esta decisão surge depois dos EUA, Reino Unido e Canadá já terem começado a administrar a vacina na sua população.

Com isto, Portugal prepara-se então para começar a vacinar já no próximo dia 27 de dezembro, segundo acaba de afirmar a ministra da Saúde Marta Temido.

Estamos preparados para começar, como tínhamos previsto, a administração de vacinas[…] Selecionámos para este primeiro momento de vacinação, em janeiro, os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes e, dentro destes, um conjunto de serviços que já foram tornados públicos e que pertencem a cinco centros hospitalares do SNS: Centro Hospitalar Universitário de São João, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar de Lisboa

|Referiu Marta Temido.

Quanto à nova estirpe do coronavírus que está a assombrar o Reino Unido, a Ministra da Saúde assume como “preocupante”. No entanto, ainda não terá chegado a Portugal, segundo indicam os últimos testes e análises deito pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, com amostras recolhidas em 16 distritos e 113 concelhos ao longo do mês de novembro.