Misterioso sinal de rádio detetado na estrela mais próxima da Terra

Numa galáxia tão grande como aquela em que vivemos e com um espaço enorme maioritariamente desconhecido, seríamos ingénuos se acreditássemos que somos os únicos seres vivos a marcar presença. Assim, existem astrónomos que investigam (e andam mesmo à procura) de elementos que possam confirmar essas civilizações alienígenas.

Assim sendo, um grupo de astrónomos detetou um “sinal intrigante” na direção da Proxima Centauri, o sistema estelar vizinho da Terra.

“Sinal intrigante” detetado na nossa vizinha Proxima Centauri

De acordo com as informações adiantadas pelo The Guardian, os astrónomos ainda estão a preparar todo o relatório relativo a esta deteção. Contudo, o sinal é alegadamente um feixe estreito de ondas de rádio de 980 MHz.

O “sinal intrigante” foi detetado em abril do ano passado, pelo telescópio Parkes na Austrália. Aliás, apareceu uma vez e não foi mais detetado. Conforme a Scientific American, essa frequência é importante, porque é tipicamente carente de satélites feito pelo Homem.

Relativamente ao telescópio que detetou o “sinal intrigante”, esse faz parte do projeto Breakthrough Listen, que pretende caçar sinais de rádio provenientes de fontes tecnológicas além do sistema solar. Então, esta tecnologia deteta sinais de rádio invulgares a toda a hora, de várias fontes diferentes.

Contudo, este em específico é um “sinal intrigante”, na medida em que parece ter vindo diretamente do sistema Proxima Centauri, a 4,2 anos-luz da Terra. Além disso, e mais misterioso ainda, é o facto de o sinal parecer ter sido deslocado ligeiramente enquanto estava a ser observado. Isto, de forma muito semelhante à deslocação causada pelo movimento de um planeta.

É o primeiro candidato sério a uma comunicação alienígena, desde o sinal ‘Wow’, um famoso sinal de rádio detetado em 1977.

Revelou uma fonte anónima ao The Guardian.

Procura por sinais de rádio alienígenas

Um desafio que está inerente à procura de comunicações alienígenas é que ninguém sabe efetivamente como essas civilizações comunicam. Além disso, ninguém conhece todas as potenciais fontes naturais de ondas de rádio no universo. Por isso é que é tão apetecível associar sinais desconhecidos a extraterrestres.

Contudo, é possível que, quando as informações concretas sobre este “sinal intrigante” vierem a público, sejam inconclusivas.

