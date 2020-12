Provavelmente neste final de ano não está com grande vontade de fazer planos para 2021. Para o bem e para o mal, podemos afirmar que a grande maioria dos planos para 2020 saíram completamente ao lado. Contudo, há que arregaçar as mangas e preparar o futuro, principalmente num possível contexto de teletrabalho.

A tecnologia pode dar uma grande ajuda nos seus planos para melhorar a sua qualidade de vida em teletrabalho e, por isso, temos sugestões.

Em teletrabalho…

Sabemos que o teletrabalho continuará a ser essencial em 2021. Se andou a adiar mudanças em casa para criar um “escritório”, este é o momento ideal.

Estrutura elétrica secretária ACGAM

A primeira sugestão vai para um suporte de mesa elétrico. Esta estrutura vai permitir ajustar a altura da mesa, podendo mesmo trabalhar em pé durante parte do tempo. A troca entre trabalho sentado e em pé é uma ótima forma de melhorar a sua postura diminuindo as dores nas costas.

A estrutura pode suportar um tampo de mesa (não incluído) de 60 cm a 80 cm de profundidade e de 105 a 165 cm de largura, o que já é uma área bastante generosa para se trabalhar. O pé pode ser ajustado entre 70 cm a 115 cm de altura, subindo e descendo de forma mecânica dependendo da sua necessidade ao longo do dia.

Pode comprar a estrutura ACGAM por cerca de 200€, com o código de desconto GKB202012 (ou ACGAMDESK). O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa.

Purificador de ar Xiaomi Baomi Air Purifier 2nd Gen

A diminuição da exposição a elementos como ambientadores, fumo de lareiras ou cigarros e químicos de detergentes de limpeza, é essencial para se manter saudável, principalmente se sofrer de algum tipo de alergia. É aqui que os purificadores de ar poderão ter um papel fundamental, filtrando o ar e assim reduzindo a parte poluente e tornando-o mais respirável.

Esta opção pertence ao ecossistema da Xiaomi assume-se como bastante silenciosa e compacta, podendo ser controlada via app móvel e indicada para limpeza de áreas a rondar os 150 metros cúbicos. Em vez de filtros HEPA comuns, vem equipado com filtros Durahepa, capazes de reter ainda mais partículas.

O purificador de ar Xiaomi Baomi Air Purifier 2nd Gen está disponível por cerca de 100€, com o código BAOMILITE.

Coluna bluetooth Tronsmart T6 Max

A coluna Bluetooth Element T6 Max dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Tronsmart. O som é reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. O destaque vai, sem dúvida, para os graves reproduzidos.

Oferece uma bateria, podendo assim ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas. Além do Bluetooth, inclui NFC, garantindo uma transmissão de música a partir do smartphone muito mais rápida.

A coluna Tronsmart T6 Max está disponível por 62,99€, um preço bastante competitivo. Para o conseguir, só precisa de utilizar o código NNNTM11.

Massajador de percussão

Para relaxar e ajudar o corpo a ficar mais tonificado, os massajadores portáteis estão a ter grande procura. Este modelo oferece quatro modos selecionáveis com quatro acessórios de massagem diferentes, adaptados às diferentes partes do corpo.

O massajador está disponível por cerca de 33€, com o código MINIGUN.

As limpezas

Aspirador vertical Deerma DX700S

Os aspiradores verticais estiveram muito na moda nos anos 80 e agora voltam a ser tendência. Existem opções para todos os gostos e carteiras, mas uma das vantagens, de forma geral, é a forma como se adaptam às mais variadas circunstâncias com diferentes acessórios.

O Deerma DX700S tem uma potência de sucção de 15000 Pa e oferece um depósito de lixo de 0,8 litros, não sendo a bateria.

O aspirador vertical Deerma DX700S está disponível por menos de 40€, com o código DEERMA700.

Robô aspirador Viomi S9

Selecionámos um produto que chegou recentemente ao mercado. Trata-se do novo robô aspirador do ecossistema Xiaomi, o Viomi S9. Este modelo, além da aspiração da casa, com mapeamento associado por pisos, ainda disponibiliza uma base de carregamento. Assim, de forma automática, descarrega o depósito de lixo assim que fica cheio.

Depois, há ainda a limpeza com água. O Viomi S9 tem um tanque de água onde se acopla uma mopa e, ao mesmo tempo que vai aspirando, pode também ir lanvando o chão.

Há que destacar ainda o facto de ter um poder de sucção de 2700 PA, um tanque de água de 250 ml e de o saco do lixo, existente na base de carregamento, poder levar até 3 L. Em termos de autonomia, a marca promete 3,6 horas de aspiração, ou seja, cerca de 320 metros quadrados.

O aspirador com depósito Viomi S9 está disponível por cerca de 545€, utilizando o código GKB202012 (ou VIOMIS9Z).

Para as suas deslocações curtas

E porque a sua qualidade de vida pode depender muito da forma como se desloca, juntámos a este rol de produtos uma bicicleta e uma trotinete elétrica. São dois produtos que poderão fazer a diferença no tempo que demora nas suas deslocações e na sua carteira, passando a deixar o carro em casa.

Bicicleta elétrica FIIDO D11

A Bicicletal D11 tem um motor de 25W e atinge uma velocidade máxima de 25km/hora. Só nesta modalidade, a autonomia pode ir até aos 50 km. Quando combinado com pedais pode ir até aos 100 km.

Tem travões de disco mecânicos na traseira, a construção é em liga de alumínio e o seu peso é de 17,5 kg.

A bicicleta elétrica dobrável FIIDO D11 está disponível por 788€, utilizando o código de desconto GKB202012. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Trotinete elétrica KUGOO Kirin Mini 2

Por fim, a sugestão vai para a KUGOO Kirin Mini 2, uma trotinete elétrica dobrável, indicada para os mais novos. É capaz de atingir até 15 km/h com um motor de 150W. No máximo pode suportar até 65 kg.

Para aguentar com as viagens com alguma chuva, vem com certificado IPX4.

A trotinete KUGOO Kirin Mini 2 está disponível por cerca de 168€, com o código GKB523S. O envio é feito a partir de Espanha e não tem custos adicionais.

