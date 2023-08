Prepara-te para o regresso às aulas com estes produtos

Com o início do ano letivo à porta, há compras que são necessárias e dependendo da área de estudo, há mesmo produtos que poderão fazer a diferença. Sugerimos neste artigo, além de um computador portátil de baixo custo, impressoras 3D e gravadoras laser.

Acerca da GearBerry

A GearBerry é uma nova loja que nasceu da paixão pela bricolage e pelo amor por ferramentas elétricas de alta qualidade.

É uma plataforma dedicada a fornecer produtos e serviços de alta qualidade. É parceira de várias marcas conhecidas como Anycubic, xtool, ortur, etc. Os envios são feitos a partir de armazéns na Europa e, portanto, não sujeito a taxas nem despesas de entrega.

Tal como aqui mostramos, com 5 sugestões diferenciadas, não são apenas máquinas de gravação e corte a laser que a GearBerry disponibiliza, mas também impressoras 3D, máquinas CNC e até estações de energia portáteis, entre outros. Veja mais aqui.

Computador portátil KUU Xbook 3

Para quem procura um computador portátil acessível, este modelo pode ser uma boa opção. Tem um procecssador Intel Celeron J4125 e uma placa gráfica Intel UHD Graphics 600. Tem ainda 8GB de RAM e um SSD de 512 GB.

O computador tem 14,1" de ecrã com resolução FullHD e pesa apenas 1,25 kg e tem 18 mm de espessura. A sua abertura vai até aos 180º o que facilita a utilização em diferentes contextos.

O laptop KUU Xbook 3 está disponível por apenas 186,95€ (IVA incluído), numa promoção limitada. Após isso, ficará por cerca de 278€ (IVA incluído). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

KUU Xbook 3

Gravadora laser Atomstack S10 Pro

A ATOMSTACK S10 Pro é uma máquina de gravação e corte a laser com compatibilidade de trabalho com a maioria dos materiais típicos, como a madeira, porcelana, borracha, papel, latão ou aço inoxidável. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 50W e a potência do díodo a laser de 10W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. De notar que ambas são de foco fixo.

A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK S10 Pro é de 410 x 400 mm.

A gravadora laser ATOMSTACK S10 Pro está disponível com grande desconto, numa promoção limitada, por apenas 197,95€ (IVA incluído). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

ATOMSTACK S10 Pro

Gravadora laser SCULPFUN S30 Pro Max

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Pro MAX está disponível com 10W e 20W (laser) e permite trabalhar numa área de 410 x 400 mm e permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Têm lente de foco que pode ser calibrado de 0,08 mm x 0,1mm, no caso da de 10W o foco a laser é de 0,06 x 0,08mm. A máquina pode cortar madeira até 15 mm de espessura, madeira prensada até 10 mm e metal de 0,05mm.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A gravadora laser SCULPFUN S30 Pro Max está disponível em promoção por 637,95€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto GB20off. O envio está disponível a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

SCULPFUN S30 Pro Max

Impressora 3D Kingroon KP3S 3.0

A impressora 3D Kingroon KP3S 3.0, tal como o modelo seguinte, é uma opção bastante acessível e indicada para iniciantes. Tem uma área de trabalho de 180 x 180 x 180 mm.

Tem guias lineares tem uma precisão elevada e estável. A resolução é de 0,05-0.3 mm e tem nivelamento automático. Suporta os materiais PLA, TPU, Nylon e PETG. Para controlo existe um pequeno ecrã de 2,5" tátil, com suporte de 8 línguas.

A impressora 3D Kingroon KP3S 3.0 está disponível numa promoção limitada, por apenas 93,95€ (IVA incluído).

Kingroon KP3S 3.0

Impressora 3D Kingroon KP3S Pro S1

A Kingroon KP3S Pro S1 é uma impressora 3D low-cost cuja montagem é simples, onde já vem 95% pré-montada. Tem uma área de impressão suficiente para a maioria dos trabalhos, de 200x200x200 mm, e tem um extrusor direto com relação 3:1, o que permite ação e retração rápidas.

A fonte de alimentação está integrada na base, o que a torna mais compacta. Permite resumir uma impressão no caso de falha de energia, e tem sensor de filamento para quando o filamento acaba inesperadamente.

Com a ajuda das suas guias lineares tem uma precisão elevada e estável. A resolução é de 0,05-0.2 mm e tem nivelamento automático. Suporta os materiais PLA, TPU, Nylon e PETG.

A impressora 3D Kingroon KP3S Pro S1 está disponível por apenas 160,43€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto VIPCG. Neste e nos outros casos, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

Kingroon KP3S Pro S1