E Porque Hoje é Sexta

Jesus procura São Pedro para se aconselhar onde passar as suas próximas férias, São Pedro diz:

- Que tal Júpiter?

Responde Jesus:

- Não, lá eu sinto-me muito pesado… Tem que haver outro lugar…

- Então Mercúrio, a estação de verão é ótima lá… – Diz S. Pedro.

Jesus responde:

- Que horror, um calor infernal!

- Então por que não a Terra? Não é quente nem pesado. Que tal? – Tenta mais uma vez S. Pedro

E, muito indignado, responde Jesus:

- Terra?! De jeito nenhum!!! As pessoas de lá são muito fofoqueiras Vê lá que as últimas férias que passei lá, faz uns dois mil anos, tive um caso com uma judia e até hoje eles falam disso!