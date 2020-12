Agora que as aulas do primeiro período terminaram e que há tempo a sobrar durante o dia, que tal instalar uns novos jogos de ação no smartphone? Selecionámos alguns dos melhores títulos disponíveis para Android e iOS nesta categoria.

Que comece o jogo!

Os melhores jogos de ação para Android e iOS

Cover Fire

A megacorporação TETRACORP está a ocupar várias áreas do planeta, a extinguir aldeias, a assumir os seus recursos e a controlar cada comunicação. Assim, nasce uma nova resistência e é hora de erradicar esta ameaça.

Será o herói que a raça humana precisa?

DRAGON BALL LEGENDS

Os fãs de Dragon Ball precisam de ter este jogo instalado nos seus smartphones. Trata-se de um jogo de ação RPG com animações e gráficos muito bons. A história do jogo é baseada na história original criada por Akira Toriyama.

Alto’s Adventure

Alto’s Adventure passa-se no meio de montanhas geladas e cobertas de neve, onde estão escondidas grandes aventuras. Nesta aventura de snowboard, irá ter que resgatar lamas fujonas, deslizar sobre telhados, saltar sobre terríveis abismos e enganar os anciões da montanha. Tudo isso enquanto enfrenta grandes variações climáticas e a própria passagem do tempo.

Castlevania: Symphony of the Night

O jogo icónico Castlevania está também disponível para as plataformas móveis. Na Play Store, tem bastante sucesso e são periódicas as atualizações. Contudo, para iOS, não é um jogo que aconselhemos, considerando a nota deixada pelos utilizadores, bem como pelo facto de não receber atualizações há muito tempo.

Homepage: KONAMI

Preço: 3,49 €

Pontuação: 2,1 [iOS]/ 4,6 [Android] Estrelas

Tomb of the Mask

O Tomb of the mask é um jogo arcada, que se desenrola num labirinto vertical infinito gerado processualmente. Em busca de aventura, entra num túmulo onde encontra uma máscara estranha. Coloca-a e, de repente, percebe que agora consegue subir pelas paredes – de forma fácil e imediata. E é aí que começa toda a diversão.