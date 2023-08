The Fabulous Fear Machine, e de repente o Medo é Global

Existem vários jogos de estratégia que abordam a temática do domínio global. Seja através da politica, seja de ações militares, da economia, os exemplos são vários e diversificados. Em breve surgirá um novo, The Fabulous Fear Machine, que aborda o medo e uso de manobras mais sombrias.

The Fabulous Fear Machine é um jogo que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Fictiorama Studios e que poderá vir a apresentar-se como uma bastante boa surpresa.

Trata-se de um jogo de estratégia que, mais que pela sua aparência mais cartoonesca e recurso a um sistema de cartas, apresenta a sua narrativa como ponto de principal interesse.

The Fabulous Fear Machine é um jogo para um jogador só e que baseia a sua jogabilidade numa narrativa que tanto tem de forte e intensa, como de peculiar.

O jogador veste o papel do "Master of the Machine", um sistema obscuro de poderes negros que lhe poderá dar todo o poder e satisfazer todos os seus desejos mas... por um preço.

Utilizando armas como mitos urbanos, histórias sombrias de folclore ou lendas locais, o jogador vai espalhar o medo e insegurança através do globo, mantendo as pessoas reféns dos seus receios. Ao seu dispor terá um conjunto de ajudantes, chamados Agents (Agentes) que irão espalhar esses medos.

Desde a criação das suas próprias Lendas e Conspirações, espalhar o terror e medo pelo planeta, recolher recursos importantes para a máquina continuar a laborar, manipular eventos ou espiar os inimigos, o jogador terá de uma grande diversidade de tarefas e preocupações a controlar. Isto se quiser ser efetivamente o "Master of the Machine".

Tudo decorre através de um sistema de cartas que oferece ao jogo uma mecânica mais estratégica e tática, assim como descontraída.

O jogo, que ganhou agora uma data oficial de lançamento, assistiu recentemente à chegada de um novo trailer, narrado pela protagonista da primeira campanha do jogo, Jen Hammond.

Jen é uma cientista e empresária industrial que se tornou numa perigosa Mastermind do Mal. No trailer, Jen apresenta e explica aos jogadores algumas das mecânicas mais básicas do jogo, mostrando como conseguiu expandir a sua influência um pouco por todo o Mundo.

À medida que os domínios de Jen aumentam, também aumenta a pressão dos seus principais rivais. Jen terá de lutar contra eles, de todas as formas possíveis, e o Medo parece ser a arma ideal.

Segundo os responsáveis por The Fabulous Fear Machine, o jogo vai apresentar inúmeros eventos aleatórios que irão ocorrer aleatoriamente e que poderão ter o condão de alterar completamente os planos do jogador, obrigando-o a refazer toda a sua estratégia.

Os fãs de horror e mitos urbanos, irão certamente apreciar The Fabulous Fear Machine. Pelo menos essa é a perspectiva dos Fictiorama Studios.

The Fabulous Fear Machine será lançado a 4 de Outubro para PC.