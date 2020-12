OPPO X Tom Ford, um novo conceito de smartphone com ecrã deslizante

A OPPO está a crescer e a sustentar a sua posição no mercado que é, cada vez mais perto da liderança. Nos últimos meses temos visto a empresa a lançar excelentes smartphones nas suas várias gamas, a evoluir nas tecnologias de carregamento e a apresentar conceitos que revelam o seu interesse pelos smartphones dobráveis e deslizantes.

Há agora mais um desses conceitos disponível que terá sido desenhado pelo estilista norte-americano Tom Ford.

O OPPO X 2021 foi apresentado como protótipo em meados de novembro e, desde logo, se destacou por pelo seu conceito deslizante e até pelos testes de resistência que confirmavam a qualidade da construção conseguida pela OPPO.

Mas este não será o único projeto da marca para o próximo ano. Estarão vários smartphones dobráveis e deslizantes. Ainda há poucos dias a empresa revelou um smartphone “tripartido” que poderia ser utilizador com diferentes dobras para diferentes funções. Os utilizadores poderiam usufruir de um smartphone com ecrã de grandes dimensões, mas com uma maior portabilidade. Na verdade, um equipamento que se adequa em termos de tamanho e funcionalidades a várias ocasiões.

OPPO X Tom Ford

Foi através do canal informativo LetsGoDigital que foi dado a conhecer o OPPO X Tom Ford. O produto seria baseado no conceito deslizante do OPPO X 2021, mas ao invés de deslizar lateralmente, o ecrã abriria para cima. Além disso, estaríamos perante uma peça desenhada então pelo famoso estilista Tom Ford.

Os desenhos que mostramos foram projetos pelo LGD depois de terem descoberto informações levariam a algo deste género.

A construção terá o couro como material e um tecido em folha de madeira, além de três câmaras num único módulo principal.

Nas laterias são visíveis elementos como botões e slots de cartões e na parte do ecrã não se vislumbra nenhuma câmara. Não existem mais informações. Apenas existe a certeza de que a OPPO se irá distinguir ainda mais no mercado neste novo ano de 2021.