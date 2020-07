Que se passa? Linux está a crescer e o macOS está a diminiur

Ao longo dos anos apareceram milhares de distribuições Linux. Tal não significou o sucesso massivo nem uma alternativa credível ao Windows e até mesmo ao macOS. No entanto, é importante referir que as distribuições Linux mais evoluídas podem facilmente substituir um sistema Windows ou macOS.

Curiosamente em era de pandemia o Linux tem crescido. Segundo dados recentes, o Linux alcançou a quota de 3,6% no mês de junho.

Linux está a ganhar terreno ao macOS? Parece que sim…

Os dados são da netmarketshare e revelam um cenário interessante. De acordo com dados recentes, as distribuições Linux estão a ganhar terreno nestes dois últimos meses ao contrário do macOS.

Como se pode ver pelo gráfico, o Windows continua a liderar no segmento dos sistemas operativos com 87,2% seguido do macOS com 9,42%. Na terceira posição segue o Linux que, aos poucos e poucos tem vindo a ganhar terreno. É verdade que ainda falta muito para apanhar o sistema da Apple, o macOS, mas a tendência positiva dá bons indicadores. Nada indica que as distribuições Linux continuem a ganhar terreno, mas o crescimento tem sido significativo.

Analisando o cenário que vivemos de pandemia, provavelmente com a necessidade de confinamento houve também a necessidade de se ter uma máquina para trabalhar ou para o lazer.

Muitos podem ter aproveitado máquinas mais antigas e instalado uma distribuição Linux que é, normalmente mais leve. Haverá certamente outras razões, mas essa é uma das mais apontadas por alguns fóruns.

Porque será que as distribuições Linux estão a crescer em quota?

Leia também…