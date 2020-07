Fotografia sugere novo smartphone Huawei com câmara de 48MP

O universo dos smartphones, apesar de estar a atravessar uma forte quebra de vendas, continua a surpreender com novos lançamentos. A Huawei, no entanto, tem conseguido aproveitar o momento para derrotar a concorrência.

Não havendo qualquer indicação do que poderá estar para chegar, uma fotografia sugere que sob a marca Huawei ou Honor haverá um novo smartphone em breve.

A quebra de vendas de smartphones no primeiro trimestre do ano, motivada essencialmente pela pandemia COVID-19, não fez parar o lançamento de novos produtos. Verificou-se o cancelamento de eventos, o atraso nalguns envios de remessas, poderá haver mesmo atrasos no futuro em termos de produção, mas não deixou de haver inovação e novos anúncios.

A Huawei que tinha o seu “destino” traçado como desastroso depois de se ver impedida de lançar smartphones sem serviços Google, reinventou-se. Reconquistou o público e hoje é maior empresa de smartphones de mundo, à frente da Samsung.

Há um misterioso smartphone Huawei ou Honor a caminho

Foi através da rede social chinesa Weibo que foi partilhada uma foto onde, na verdade, apenas se vê o módulo de câmaras. Neste módulo de câmaras contam-se quatro sensores e o flash LED e há a indicação de que o sensor principal será de 48 MP.

É ainda visível que a foto foi captada por um Honor Magic 2.

A legenda da fotografia revela muito pouco. Deixa desde logo na dúvida se se trata de um smartphone da Huawei ou da Honor (sub marca da Huawei). Depois todo restante design é completamente escondido, não sendo possível retirar conclusões.

Contudo, é dito que virá com processador Kirin e que tem um bom desempenho, podendo posicionar-se numa gama média/alta.

O facto de ter sido fotografado com o Honor Magic 2 está a levar a que se especule que este possa ser o seu sucessor, Magic 3. Sobre este ainda não surgiram quaisquer rumores.

Há quem relembrar que a Huawei lançou recentemente na China os modelos Honor X10 Max e 30 Lite. Ambos foram lançados com sensor principal de 48 MP. Nenhum deles apresenta quatro câmaras, no entanto, o design até se assemelha ao deste modelo que surge na fotografia.